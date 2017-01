Naşterea fără dureri nu poate fi realizată la Spitalul Clinic de Urgenţă

Chiar dacă îşi doresc foarte mult un copil, numeroase femei se tem de durerile pe care le vor simţi la naştere şi apelează la ajutorul cezarianei. Obstetricienii din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa susţin însă că această intervenţie chirurgicală trebuie efectuată doar în cazul mamelor care ar putea întîmpina probleme la naştere şi le recomandă viitoarelor mămici naşterea cu analgezie peridurală sau naşterea fără durere. “Prin această metodă durerea nu se mai simte, însă contracţiile nu se opresc. Este o naştere naturală, cu zîmbetul pe buze”, a declarat dr. Mohamed Zaher, medic obstetrician la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Medicii spun că tehnica nu este nouă, dar nici foarte uzuală. Unul dintre motive ar putea fi cel financiar, mai ales în condiţiile în care sistemul sanitar se află într-o perpetuă criză. Pentru realizarea unei astfel de anestezii este nevoie de o trusă şi substanţe speciale, precum şi de prezenţa unui medic anestezist reanimator care să pună în practică metoda. “Se introduce un cateter între două vertebre în spaţiul epidural, substanţa folosită avînd rolul abolirii senzaţiei de durere. Tehnica se iniţiază după ce se înregistrează o dilataţie de patru-cinci centimetri şi nu de la începutul travaliului. Ca orice tehnică medicală, şi cea despre care vorbim are indicaţiile şi contraindicaţiile sale”, a declarat dr. Mohamed Zaher.

Cu trusa de acasă

Dacă pe plan mondial tehnica este foarte uzitată, la noi nu a intrat încă în practica obişnuită, pentru că o trusă pentru anestezia peridurala costă între 500.000 şi un milion de lei, sumă pe care de cele mai multe ori o suportă pacienta. Acest tip de anestezie este aplicat şi în cazul altor tipuri de intervenţii chirurgicale, iar în cazul femeilor gravide exclude durerea chiar şi în prima parte a lăuziei, avantajul fiind că femeia nu mai suferă din cauza suturilor perineului şi în general al durerilor care însoţesc respectivul moment. ”Există medici care nu sînt de acord cu această metodă, deoarece susţin că din cauza lipsei durerilor, femeia nu va mai împinge copilul, pentru că nu va şti cînd”, a declarat dr. Zaher. O altă cauză pentru care naşterea prin anestezie peridurală nu este practicată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ar putea fi lipsa de informare a mamelor. “Spitalul nu are bani pentru cateter şi substanţe, aşa că pacienta trebuie să le cumpere. În plus, unii medici preferă să nu mai stea de vorbă cu pacienta şi să o sfătuiască ce ar fi mai bine pentru ea, astfel încît unele femei nici nu au auzit de acestă metodă. Numai cele care au avut acces la internet sau s-au informat vin şi solicită acest tip de anestezie”, a declarat dr. Zaher. Obstetricienii susţin că există şi contraindicaţii, dar acestea sînt mai puţine decît cele ale unei naşteri prin cezariană.

Cursuri Lamaze pentru înţelegerea sarcinii

Medicii sînt de părere că o altă metodă care ar ajuta la starea de bine a femeii gravide sînt cursurile Lamaze, care, din păcate, nu sînt practicate în Spitalul Clinic Judeţean deoarece spaţiul în care s-ar putea desfăşura întîlnirile între mame şi medici nu este încă finalizat. “Lamaze este, de fapt, o filosofie. Pe lîngă exerciţiile de pregătire a corpului şi a exerciţiilor respiratorii, mamele beneficiază de o pregătire psihică, învăţînd ce este travaliul, cum să îl trăiască. Am făcut un experiment pentru a vedea în ce măsură aceste cursuri ajută o gravidă şi am creat două grupuri. Cu unul am lucrat diferite tehnici, cu celelalte nu. Astfel, am observat că cele care au beneficiat de cursurile Lamaze nu s-au îngrăşat la fel de mult ca celelalte, iar travaliul lor a durat mai puţin. Astfel, pentru că bebeluşii s-au născut mai repede, au luat mai repede în greutate şi s-au dezvoltat mai bine”, a declarat dr. Zaher. Acesta este de părere că dacă spaţiul destinat acestor cursuri ar fi dat în folosinţă, de Lamaze ar putea beneficia şi femeile mai puţin instruite, care ar învăţa cum să aibă grijă de făt şi apoi de bebeluş.