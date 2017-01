Naşterea sub hipnoză, la îndemîna femeilor din România

O nouă metodă de naştere fără dureri a intrat pe piaţa medicală din România, iar foarte multe gravide o consideră benefică. Este vorba de naşterea sub hipnoză, metodă care reduce durerile din timpul travaliului, ajută în etapa dilataţiei cervicale, dar şi în etapa expulziei, la naşterea propriu-zisă. Astfel, o femeie de 39 de ani, din Bucureşti, a născut un băieţel cu ajutorul acestei metode. Medicii susţin că femeia a început terapia prin hipnoză în ultima lună de sarcină şi mergea la şedinţele de terapie de două sau trei ori pe săptămînă. Psihoterapeutul i-a recomandat gravidei ca în timpul dilataţiei cervicale să-şi imagineze că se detaşează, ca şi cum ar ieşi din corp, pentru a nu simţi durerea. În etapa expulziei, psihologul a cerut femeii să-şi imagineze cum împinge, iar cînd iese capul copilului, trebuie să inspire profund şi să înceteze împingerea. În etapa de eliminare a placentei, sugestiile au vizat ajutarea organismului să elimine în întregime placenta. În plus, femeia a fost pregătită pentru a face faţă durerii. "O ciupeam foarte tare de coapsă şi în acelaşi timp îi dădeam sugestia de a nu simţi durere, ci doar o senzaţie de apăsare", a declarat dr. Corina Stăvărache. Specialistul a adăugat că doar 25% din durere este autentică, restul de 75% este anticipată sau reamintită în cazul în care persoana a mai trăit această experienţă. Psihoterapeutul susţine că datorită hipnozei, dilataţia colului, care are un progres de un centimetru pe oră, a ajuns în doar 30 de minute la o dilatare de doi centimetri în plus, iar la modul general, hipnoza a amplificat ritmul de dilatare a colului de peste şase ori faţă de ritmul obişnuit. Hipnoza în timpul naşterii diminuează durerea din timpul travaliului prin reducerea fricii şi a încordării musculare, factori amplificatori ai durerii, poate accentua dilatarea colului de peste şase ori, facilitează lactaţia şi recuperarea gravidei după naştere, şi mai ales, este naturală şi nu interferează în niciun fel în schimbul de oxigen şi sînge dintre mamă şi făt.