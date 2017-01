Naşteri sub apă, la Constanţa

În următoarele zile, viitoarele mame pot să-şi aducă pe lume bebeluşii sub apă, în cadrul primei Maternităţi private din Constanţa “Isis Medical Center”, situată pe strada Mircea cel Bătrîn, la nr. 102. Metoda aleasă de medicii de aici nu a fost întîmplătoare, în multe dintre unităţile similare din străinătate fiind des folosită. “Femeile care nasc pentru prima dată şi o fac în apă au mai puţină nevoie de un antidolorific decît cele care nu nasc în apă. Totodată, cele care nasc în apă o fac într-un timp mai scurt şi multe dintre ele nu au nevoie de asistenţă farmacologică pentru a induce contracţiile. În acelaşi timp, travaliul se poate face în apă fără ca naşterea propriu-zisă să se facă tot în apă”, a explicat directorul general executiv al Maternităţii “Isis”, dr. Mohamed Zaher. Naşterea semnifică sfîrşitul unei aventuri şi începutul altei aventuri. Dr. Zaher spune că travaliul şi naşterea sînt o mare probă fizică: femeia se întrece cu propriul corp, dar şi cu propria minte, propriile frici, cu durerea şi cu capacitatea de a o suporta. “Naşterea este un eveniment natural. Dar devine şi mai natural dacă copilul poate trece direct, din lichidul amniotic, în apă”, explică directorul.

Avantajele naşterii sub apă

Medicii spun că naşterea sub apă are o serie de avantaje. În primul rînd, apa caldă relaxează musculatura şi induce eliberarea de endorfine, substanţe naturale cu efect analgezic, astfel că se reduce factorul durere. De asemenea, tot la capitolul avantaje, precizăm: reducerea timpului de travaliu; relaxarea musculaturii perineului; procesul de respiraţie al nou-născutului nu este brusc; gravida are suficient loc pentru a adopta orice poziţie doreşte, fiind în apă, forţa de gravitaţie se reduce şi îi va fi chiar mult mai uşor să se mişte. Medicii au explicat că nu este necesară epiziotomia (tăietura ce se face de la vagin la anus), iar naşterea este mai privată, în sensul că asistentele sînt în afara căzii de naştere, iar intervenţia de ajutare a mamei, cum ar fi manevra Kristeller (de apăsare pe burtă), nu există. “Dureri uşoare, travaliu scurt şi un copil sănătos sînt cele mai importante dorinţe ale unei viitoare mamici, înainte de a naşte. Acestea sînt şi motivele pentru care din ce în ce mai multe femei se gîndesc să aleagă naşterea sub apă ca metodă de a-şi aduce pe lume copilul”, a mai spus dr. Zaher. Puţin practicată în România, naşterea sub apă este o metodă care stîrneşte din ce în ce mai mult interes din partea femeilor care nu vor să mai treacă prin „durerile facerii”. Astfel, se încearcă reducerea suferinţei prin care trece femeia în momentul naşterii şi facilitarea trecerii bebeluşului din mediul lichid unde s-a dezvoltat, în mediul aerian.

Cum are loc o naştere sub apă?

Dr. Mohamed Zaher a explicat că pregătirea este indispensabilă pentru ca naşterea sub apă să se realizeze în condiţii normale. Ea debutează în luna a cincea de sarcină, cînd gravida învaţă să respire corect, să se încordeze şi, implicit, să se relaxeze. “Este vorba de o relaxare fizică şi psihică care va face ca procesul naşterii să decurgă perfect. Cufundată în apă, femeia însărcinată nu se mai simte jenată de felul în care arată. Ea execută mult mai lejer exerciţiile fizice prenatale. Pe de altă parte, tatăl poate asista la naştere şi îşi poate încuraja soţia în acest moment unic din viaţă”, spune directorul primei Maternităţi private. El a adăugat că în momentul în care contracţiile se intensifică şi devin din ce în ce mai dureroase, viitoarea mamă este instalată într-o cadă cu apă caldă la o temperatură de aproximativ 37°C (temperatura corpului). Sub îndrumarea unui medic care o învaţă cum să se pregătească pentru naştere, gravida este mult mai relaxată. “Dilatarea colului se face mult mai uşor, muşchii şi articulaţiile se destind, venirea micuţului pe lume făcîndu-se în condiţii optime. În majoritatea cazurilor, femeia iese din apă în momentul expulsiei fătului însă, în anumite maternităţi naşterea se face complet în apă”, explică medicul.

Datorită nenumăratelor beneficii ale naşterii în apă, atît pentru mamă, cît şi pentru nou-născut, conducerea Maternităţii “Isis” vine în ajutorul viitoarelor mame. În incinta Maternităţii există atît posibilitatea petrecerii travaliului în apă, cît şi posibilitatea aducerii pe lume a bebeluşului în acest mediu. Dr. Zaher spune că mama beneficiază de o naştere într-un mediu intim şi confortabil, avînd posibilitatea punerii în practică a mai multor tehnici de relaxare învăţate la cursurile prenatale, tehnica de naştere Lamaze, avînd acces la hidroterapie, meloterapie, aromaterapie. Confortul pacientei va fi crescut, atît prin prezenţa partenerului de travaliu, cît şi prin prezenţa personalului calificat şi antrenat în acest scop. “Viitoarele mamici îşi pot mări confortul alternînd hidroterapia, masajul acvatic, cu utilizarea mingilor de travaliu care grăbesc naşterea şi scad utilizarea analgezicelor, acesta fiind un mare beneficiu şi pentru bebeluşi, care vor avea o notă mai mare la naştere”, a declarat medicul director.

Maternitate la standarde europene

Prima maternitate privată din Constanţa oferă, de asemenea, la standarde europene, asistenţă medicală ce acoperă naşteri normale şi prin operaţie cezariană, îngrijiri pre şi post natale, chirurgie estetică şi plastică, cursuri de psihoprofilaxie prenatală (Lamaze), chirurgie laparoscopică. Primul spital privat din judeţ pune la dispoziţie dotări de ultimă generaţie ce presupun facilităţi la cele mai înalte standarde medicale, saloane cu unu sau două paturi, cu televizor, aer condiţionat, frigider, internet wireless, baie, facilităţi de apelare a asistenţei, asistenţă permanentă asigurată la dispoziţia pacienţilor. Precizăm că în cadrul unităţii funcţionează şi Clubul “Isis”, ce are în vedere următoarele obiective: promovarea alăptării la sîn; promovarea naşterii naturale; dezvoltarea tratamentului infertilităţii de cuplu; implementarea şcolii gravidei; dezvoltarea tratamentului Chirurgical Laparoscopic în obstetrică-ginecologie; formarea personalului implicat în domeniul obstetrică-ginecologie; lupta împotriva abandonului în maternităţi; promovarea metodelor contraceptive şi a planning-ului familial; îmbunătăţirea colaborării interdisciplinare pentru dezvoltarea domeniului obstetricii-ginecologie; îmbunătăţirea gradului de încredere a opiniei publice în sistemul sanitar public şi privat; stimularea donării sîngelui şi a celulelor stem; implicarea autorităţilor locale şi naţionale în creşterea natalităţii; cercetarea şi dezvoltarea obiectivelor programului Familia: “Mama sănătoasă, copil sănătos”.