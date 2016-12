„Naşul meu a dat mită, nu eu!”

Iaşar Menzat, bărbatul care a încercat să-l mituiască pe şeful postului de Poliţie Lumina, ag. şef princ. Ionel Muşat, a cerut, ieri, instanţei eliberarea provizorie sub control judiciar. Judecătorii au ascultat pledoariile avocatului şi procurorului, după care au deliberat şi au respins solicitarea bărbatului. Menzat a susţinut, prin intermediul apărătorului său, că nu el a dat mită, ci naşul său. „Acuzatul are şase copiii, dintre care unul are un handicap şi toţi trăiesc din vânzarea de fier vechi. Deci nu ar fi avut bani să dea mită”, a afirmat avocatul Ioan Matei. Acesta a adăugat că poliţistul nu a vrut să ia banii de la naşul lui Menzat, Adrian Bucăluţă, până când acuzatul nu a venit personal în biroul omului legii. „Deci şeful de post a provocat incidentul”, a fost concluzia apărătorului. Conform anchetatorilor, Iaşar Menzat şi Adrian Bucăluţă i-au propus 500 de lei ag. şef princ. Ionel Muşat pentru ca Menzat să primească o soluţie favorabilă într-un dosar în care era anchetat pentru ultraj, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

• PRINŞI ÎN FLAGRANT • Potrivit anchetatorilor, în seara de 8 iulie, Iaşar Menzat, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a aruncat cu pietre după una dintre maşinile Poliţiei Locale Lumina, care patrula pe o stradă din comună. Oamenii legii spun că agentul aflat la volan a coborât din autoturism şi a încercat să-l potolească pe scandalagiu. În momentul în care s-a apropiat de Iaşar Menzat, acesta l-a lovit cu pumnul în figură. Din acest motiv, el s-a ales cu dosar penal. Trei zile mai târziu, pe 11 iulie, Iaşar Menzat şi naşul acestuia, Adrian Bucăluţă, au mers la sediul Poliţiei Lumina şi au încercat să-l mituiască pe şeful de post pentru ca, în schimbul sumei de 500 de lei, Menzat să primească o soluţie favorabilă în dosarul respectiv. După ce i-au dat poliţistului banii, cei doi au fost reţinuţi de ofiţerii DGA Constanţa. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, care au decis ca Adrian Bucăluţă să fie anchetat în libertate pentru dare de mită.