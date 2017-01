„Naşule, îmi pare rău că nu te-am mierlit şi pe tine!”

AFACERI ILEGALE. Sergiu Băhăian, omul de afaceri bucureştean judecat pentru comiterea mai multor înşelăciuni şi pentru instigare la omor deosebit de grav, a fost audiat, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa. Bărbatul a povestit cum a ajuns să facă afaceri cu Valentin Şlepac şi Dan Liviu Iovan, recunoscând că a păcălit patru firme de leasing, la care s-a prezentat sub numele de Virgil Neacşu. „Şlepac m-a ajutat cu 180 milioane de lei vechi când am avut nevoie, în 2007, iar eu i-am dat un buldoexcavator pe care urma să îl folosească într-o afacere cu terenuri. Eram prieteni, îmi spunea naşule”, a declarat Băhăian. El a adăugat că l-au implicat pe Iovan în şmecheriile lor în momentul în care acesta a avut nevoie de 1,3 miliarde de lei vechi pentru a-şi achita ratele bancare restante. „I-am dat 400 de milioane de lei vechi şi, întrucât nu avea de unde să mi-i restituie, l-am introdus în circuitul nostru de înşelăciuni”, a mai spus Băhăian. El a susţinut că Şlepac avea două societăţi la Constanţa, una fiind administrată de Ionel Ulezu şi cealaltă de Petrică Captalan, ultimul adus de Iovan de la Timişoara la solicitarea lui Băhăian. „Nu am nicio implicare în uciderea lui Ulezu, Captalan, Emilian Leonte şi Lucian Cernat. În prezenţa mai multor prieteni comuni, Valentin Şlepac a spus că-mi va aplica o corecţie, că mă va face sărmăluţe. Atunci nu am înţeles prea bine, dar, în arest, Şlepac mi-a zis: „Naşule, de un singur lucru îmi pare rău, că nu te-am mierlit şi pe tine!”, şi-a încheiat Băhăian declaraţia. Întrebat de procuror dacă a depus vreodată plângere împotriva lui Şlepac, Băhăian a povestit un episod din martie, când se afla internat în Spitalul Penitenciar Jilava: „L-am reclamat la Parchet pentru tentativă de omor întrucât a pus un deţinut să îmi taie picioarele şi am aflat asta de la un coleg de celulă. Procurorul a decis neînceperea urmăririi penale şi am fost de acord cu această soluţie întrucât Şlepac nu şi-a dus planul la îndeplinire”.

TĂCUŢI LA INSTANŢĂ. Edward Marian Mărculescu, arestat pentru înşelăciune, a declarat că a fost şoferul lui Băhăian timp de cinci ani, dar avea şi atribuţii de secretariat. „Aveam un salariu de 500 de euro lunar şi mă înţelegeam bine cu Băhăian. Nu l-am văzut niciodată nervos sau manifestându-se violent fizic sau verbal, de aceea nu mi-a fost frică de el. Pentru că între noi exista o încredere reciprocă, am luat cu împrumut 6.000 de euro de la cămătari, bani pe care nu i-am restituit nici acum. Ştiu că relaţiile dintre Băhăian, Grigoraş şi Şlepac erau de prietenie, dar pe Băhăian nu l-am văzut vreodată împreună cu Grigoraş”, a declarat Mărculescu. Şlepac şi Grigoraş au refuzat să dea declaraţie, prevalându-se de dreptul lor la tăcere.

Potrivit rechizitoriului, Sergiu Băhăian, Valentin Şlepac, Adrian Grigoraş, Edward Marian Mărculescu sunt judecaţi pentru instigare la omor şi înşelăciune, respectiv omor deosebit de grav şi aderare la un grup infracţional. Alături de ei sunt judecaţi, în stare de libertate, Dan Liviu Iovan şi Florian George Oprea, acuzaţi de aderare la un grup infracţional, respectiv favorizarea infractorului. Procurorii DIICOT spun că, la sfârşitul anului 2007, Băhăian, împreună cu Valentin Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care, ulterior, au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iovan, Adrian Grigoraş, Emilian Leonte, Ionel Ulezu, Petrică Captalan, Lucian Cernat şi George Florian Oprea. Anchetatorii au stabilit că, în perioada martie - mai 2008, cei zece, folosindu-se de nume false şi recomandându-se drept reprezentanţi ai SC Transrom Prest SRL Constanţa, au indus în eroare şase societăţi de leasing, producând un prejudiciu total de 501.480 euro şi 340.189,32 lei. În acelaşi dosar, Băhăian este acuzat de comiterea a două infracţiuni de instigare la omor. El este suspectat că le-ar fi cerut lui Şlepac şi Grigoraş să îi omoare pe Ionel Ulezu, Petrică Captalan, Emilian Leonte şi Lucian Cernat, indivizi pe care îi folosise pentru a înşela firmele de leasing. În cazul lui George Florian Oprea, el este acuzat că a ştiut de manevrele de înşelăciune pe care le-au făcut Băhăian şi complicii săi, dar nu i-a denunţat.