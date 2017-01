Natalia Barbu lansează un nou single

Fosta reprezentantă a Moldovei la Eurovision 2007, Natalia Barbu, revine pe scena muzicală autohtonă cu single-ul „I Feel So Good”. Cântăreaţa este din nou în atenţia publicului, după o absenţă de aproape trei ani. „În ultimii ani, chiar dacă nu am fost permanent în vizorul publicului din România, am muncit. Am experimentat diferite genuri muzicale, am reuşit chiar să înregistrez un album de muzică populară cu orchestra Naţională de Muzică Populară ‘Lăutari’, la Chişinău. Am cântat jazz, soul, pop, rock, am călătorit mult graţie turneelor prin SUA, Canada şi diferite ţări europene”, a mărturisit solista.

Noua sa melodie este compusă de Smiley şi este o piesă clubbing, cu un sound extrem de actual. „’I Feel So Good’ este dedicată tuturor celor care iubesc viaţa şi ştiu să se bucure din plin de tot ce e frumos. Dar dacă cineva are lacune la aceste capitole, ascultând piesa, sper că va deveni mai senin şi pozitiv\", a completat artista.

În viitorul apropiat, solista pregăteşte mai multe surprize fanilor săi: concerte, piese noi şi filmarea unui videoclip. Natalia Barbu a participat, în anul 2007, la Eurovision şi a obţinut locul 10 în finala competiţiei, cu piesa „Fight”.