Natalie Cole, ovaţionată la concertul din capitală

Natalie Cole a adus în România, la concertul susţinut marţi seară, pe scena Sălii Palatului din Bucureşti, nu doar moştenirea lăsată de legendarul său tată, Nat King Cole, ci şi un întreg arsenal de ritmuri şi senzaţii ademenitoare ale muzicii blues, R&B şi jazz. În faţa a 4.000 de spectatori, solista americană a cîntat aproape două ore. Repertoriul a inclus numeroase hituri făcute celebre atît de ea, dar mai ales de generaţia de aur a genului, cum ar fi Frank Sinatra sau Dinah Washington.

Natalie Cole şi-a făcut intrarea în scenă în aplauzele spectatorilor, pe ritmul piesei „Summer Sun\". Cîntăreaţa a purtat o rochie elegantă, alb cu negru, accesorizată cu colier, brăţară, dar şi microfon cu ştrasuri. „Vreau să vă spun ‘bună seara’ tuturor celor prezenţi. E minunat să fim aici, la Bucureşti\", a spus artista. „Vom cînta pentru voi cea mai de neuitat („unforgettable”- titlul unui hit, n.r.) muzică a tuturor timpurilor. Tot ce trebuie să faceţi este să vă relaxaţi\", i-a invitat solista de culoare pe cei din sală, pentru a petrece o seară alături de ea şi de trupa sa: un pianist, doi clăpari, un chitarist, un contrabasist şi un toboşar. A urmat, în concert, piesa lui Frank Sinatra, „Something\'s Gotta Give\", dar şi „Walkin\' My Baby Back Home\", un „duet\" realizat alături de regretatul său tată, după modelul celebrei piese „Unforgettable\". Natalie Cole a prezentat şi unul dintre primele hituri ale tatălui ei, „Route 66\", făcîndu-i pe cei din sală să ţină ritmul cu aplauze.

După pauză, a urmat un alt hit, „Fever\". „Una dintre bunele mele prietene vine să vă viziteze pe 22 noiembrie, Diana Krall, o minunată doamnă \", a anunţat ea, înainte de a interpreta piesa pe care cele două o cîntă împreună, „Better Than Anything\". „Cînd eram mică, tatăl meu îmi cînta această piesă, iar eu credeam că e vorba despre o doamnă, pe care chiar doream să o cunosc. Abia cînd am crescut, am aflat că e vorba doar de un tablou\", a povestit Natalie, înainte de a interpreta un alt hit legendar, „Mona Lisa\". Punctul culminant al serii l-a constituit piesa nemuritoare a lui Nat King Cole, uşor de recunoscut chiar de la primul cuvînt rostit, „Unforgettable\". Concertul s-a încheiat cu piesa „Love\", artista păstrînd pentru bis alte patru piese, printre care şi „What A Difference A Day Makes\" şi ieşind din scenă în aplauzele celor prezenţi. Artista, în vîrstă de 59 ani, a fost ovaţionată în picioare de public, pe tot parcursul reprezentaţiei sale.

Natalie Cole a făcut public, în iulie 2008, faptul că suferă de hepatita C. A trebuit să suporte o intervenţie chirurgicală în primăvara acestui an, în timpul căreia i s-a transplantat un rinichi. Cole a vorbit despre dependenţa ei de cocaină, heroină şi alcool, în autobiografia pe care a publicat-o în 2000, „Angel on My Shoulder\". Cole a cîştigat nouă premii Grammy, pe parcursul carierei sale de 30 de ani în muzică. Cele mai cunoscute albume ale artistei sînt „Everlasting\" şi „Unforgettable... With Love\", care include o piesă în duet cu tatăl ei, realizată cu ajutorul tehnologiei digitale. Înaintea concertului din România, Natalie Cole a declarat că vrea să viziteze Transilvania pentru că singurul român de care a auzit este... Dracula.