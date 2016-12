Natalie Imbruglia suferă de depresie

Viaţa nu este întotdeauna doar lumină, speranţă şi bucurie. Natalie Imbruglia a dezvăluit că este într-o luptă continuă cu depresia. Cântăreaţa australiană, care a fost căsătorită cu solistul Daniel Johns, a recunoscut că atât ea, cât şi surorile ei au tendinţa de a se simţi triste. ”Încă din copilărie am avut tendinţa să fiu înclinată spre melancolie. Şi surorile mele suferă de asta, aşa că probabil este o chestie genetică. Dar niciuna dintre noi nu a luat pastile. Probabil se datorează faptului că suntem persoane foarte emotive. A fost mult mai rău pentru mine când eram pe la 20 şi ceva de ani. Aveam succes, eram bogată şi teribil de nefericită. Mă retrăgeam de lume şi acest lucru mă făcea şi mai depresivă. Nu pot înţelege de ce unii oameni se pot uita la mine şi se întreabă de ce sunt depresivă. Am înţeles asta în Marea Britanie, unde bolile mentale sunt un subiect tabu”, a mărturisit starul. Totodată, Natalie Imbruglia susţine că ea nu are de ce să se ferească să dezvăluie acest lucru. ”Nu îmi este ruşine să recunosc că am luptat cu asta şi că am făcut terapie. Pot să îi fac faţă mult mai bine în zilele noastre. Dacă mă simt la pământ, mă îndop cu paste. Ăsta este, de obicei, trucul. Există sânge italian în mine”, a conchis cântăreaţa.