Natalie Portman, în rolul soției președintelui John F. Kennedy în Jackie

Actrița Natalie Portman va juca rolul soției lui John F. Kennedy în filmul Jackie, care pune în scenă drama trăită de soția fostului președinte american după asasinarea acestuia. Regizorul peliculei Black Swan, Darren Aronofsky, va fi producător, iar Pablo Larrain va semna regia acestui film a cărui producție va începe la sfârșitul acestui an. "Filmul Jackie spune povestea zilelor în care Jackie Kennedy devenise un simbol, dar după ce pierduse totul", a declarat Vincent Maraval de la Wild Bunch, adăugând că întreaga echipă de la Black Swan se alătură regizorului Pablo Larrain pentru a realiza acest film. Natalie Portman își face debutul regizoral astăzi, la Festivalul de film de la Cannes, cu pelicula "A Tale of Love and Darkness".