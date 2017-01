Nathan Followill și-a fracturat coastele

Toboşarul trupei american Kings of Leon Folowill are câteva coaste fracturate după ce autocarul trupei a fost implicat într-un accident rutier la Boston. Un pieton a sărit în fața autocarului, forțând oprirea bruscă a vehicului. Nathan Followill a fost surprins în picioare de această frână bruscă și s-a lovit de un rând de scaune. Trupa a fost obligată să facă o escală neprezăvută la un spital din Boston, unde toboșarul a primit îngrijiri de urgență. Va trebui să poarte un corset special, cel puțin o lună de zile. Informaţia a fost confirmată de trupa Kings Of Leon prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Concertul de duminică de la Saratoga Springs, în statul New York a fost anulat fanii primind banii înapoi. Marți seară trupa va avea o intervenție în emisiunea The Tonight Show prezentată de Jimmy Fallon, urmată de un concert la Wentaugh. A doua zi este prevăzut un al concert la Jones Beach Theatre. Turneul trupei, care poartă numele celui mai mai recent album al trupei „Mechanical Bull” va continua în luna octombrie cu concerte în Mexic și Brazilia.