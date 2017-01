Nati Meir, arestat preventiv pentru trafic de influenţă

Nati Meir, cândva deputat în Parlamentul României, a fost arestat, ieri, preventive, pentru 30 de zile, prin decizia Tribunalului Galaţi, pentru trafic de influenţă în formă simplă, respectiv trafic de influenţă în formă continuată, într-un dosar instrumentat de DNA, în care a fost arestat şi fiul său, Or Meir. Pedepsele prevăzute de lege sunt cuprinse între doi şi zece ani de închisoare pentru fiecare dintre fapte. Fostul deputat PRM va fi dus în arestul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Galaţi. Fiul fostului deputat l-ar fi ajutat pe tatăl său să pretindă bani de la mai multe persoane încarcerate în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă din Galaţi, cu promisiunea că tatăl său va interveni pe lângă judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a le înlesni eliberarea. Nati Meir se află în prezent sub puterea unui alt mandat de arestare, emis în octombrie 2009, de Curtea de Apel Bucureşti. El a fost trimis după gratii sub acuzaţia de înşelăciune şi punere în circulaţie de bani falşi, una dintre victimele sale fiind cunoscutul cântăreţ de manele, Adi Minune.