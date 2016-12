„National Geographic“ a împlinit 125 de ani

Un set de fotografii spectaculoase, printre care şi o una din România, care nu au fost niciodată prezentate publicului larg, au fost descoperite în arhivele revistei „National Geographic” şi au fost publicate în premieră, pentru a marca cea de-a 125-a aniversare a acestei publicaţii. Informaţia a fost dezvăluită pe site-ul tabloidului britanic „Daily Mail”, într-un articol al cărui titlu este „Beauty rediscovered”, în traducere „Frumuseţea redescoperită“. „National Geographic” are reputaţia de a fi una dintre cele mai bune reviste de fotojurnalism din lume, însă puţini oameni ştiu că această publicaţie prestigioasă şi-a construit de-a lungul anilor şi o arhivă impresionantă de fotografii, care nu au fost însă publicate în paginile revistei.

Pentru a marca, în acest an, cea de-a 125-a aniversare a celebrei reviste, editorii ei au lansat un cont pe platforma Tumblr, pe care au fost postate unele dintre aceste fotografii care, dintr-un motiv sau altul, au rămas în arhivele publicaţiei. Acest proiect original lansat de National Geographic se intitulează „Found” şi poate fi vizualizat pe fluxul foto al publicaţiei americane. Printre fotografiile nemaivăzute vreodată de public, alese pentru a marca acest eveniment special, se află câteva capodopere veritabile ale artei fotografice, care menţionează şi o fotografie realizată în România. În textul care descrie fotografia din România, tabloidul britanic vorbeşte despre „frumuseţea simplă a unor vagonete care transportă zăcăminte de fier spre o uzină de oţel din Hunedoara, în 1975, pe un fundal de vis, marcat de nori gălbui, demni de un tablou de Canaletto”. Printre celelalte fotografii incluse în acest proiect se află o imagine cu un zepelin şi o replică a corabiei Mayflower, care a transportat pelerini britanici în America, în 1620, realizată în portul din New York în anii 1950, şi o fotografie realizată pe străzile din Londra, în anii ’60, cu un grup de femei care din cauza aglomeraţiei nu puteau să o vadă prea bine pe regina Elisabeta a II-a şi au scos din poşete oglinzi mici pe care le ţineau ridicate în aer, încercând să surprindă în ele imaginea suveranei britanice. O altă fotografie spectaculoasă prezintă un grup de adolescenţi care se amuzau alergând şi alunecând pe dunele de nisip din statul american New Mexico, în anii ’50.

Administratorul contului de pe Tumblr, Web Barr, a declarat că a ales această platformă în speranţa că o nouă generaţie de public va putea să aprecieze şi să se bucure de frumuseţea acestor fotografii „uitate”. Fotografiile incluse în proiect au fost selecţionate de Web Barr şi de jurnaliştii de la „National Geographic” dintr-o arhivă care include 11,5 milioane de clişee fotografice. Au fost alese pentru imaginea lor unică, impactul vizual şi factorul neobişnuit, care se înscriu perfect în estetica generală a publicaţiei „National Geographic”.