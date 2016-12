Naţionala de fotbal pe plajă a României a impresionat la Castellon

Săptămîna trecută, la Castellon (Spania), echipa naţională de fotbal pe plajă a României a înregistrat cea mai bună performanţă din scurta sa istorie, clasîndu-se pe locul 7 în turneul de calificare la Campionatul Mondial. O performanţă venită după un turneu în care România a înregistrat trei victorii: 7-2 cu Cehia, 3-2 cu Letonia şi 4-3 cu Polonia. Echipele în faţa cărora s-au înclinat tricolorii fac parte toate din lumea bună a fotbalului pe plajă european şi mondial: 3-9 cu Spania, 2-5 cu Portugalia şi 5-7 cu Franţa. „Dacă eram mai bine organizaţi, cu un stagiu de pregătire înainte de turneu, în care să consolidăm relaţiile de joc, cred că terminam mai sus la Castellon, în condiţiile determinării cu care au jucat băieţii acolo. Să nu uităm că am avut în lot cîţiva jucători care, practic, au fost debutanţi la fotbal pe plajă, Gabi Dobre n-a mai ajuns şi am avut doar 11 jucători în Spania, iar Răvoiu s-a accidentat şi nu a mai jucat în ultimele două meciuri. Am pierdut în general pe greşeli individuale şi pe erori de regulament, datorate lipsei de experienţă”, a declarat antrenorul principal al echipei naţionale, Stelică Dămăşaru. „Am învins echipe mai bine cotate, cum sînt Cehia şi Polonia, am jucat de la egal la egal cu Franţa, de aceea cred că am ieşit cu fruntea sus din turneu. Acum sîntem mai bine văzuţi de marile echipe, care deja ne-au invitat la cîteva turnee puternice”, a mai spus Dămăşaru, care a regretat absenţa unor jucători care puteau aduce un plus naţionalei de fotbal pe plajă, cum ar fi Dobre, Mimi Stoica, Bubuleandră şi “alţi cîţiva puşti de la Farul II”. „Băieţii au fost senzaţionali, sînt încîntat de felul în care au jucat. Sper să avem în continuare seriozitate şi bună organizare, ca să putem ajunge sus. E nevoie de mai multe antrenamente specifice, de mai multe selecţii, la care să vină cît mai mulţi jucători. Să nu uităm că echipele importante au jucători specializaţi în fotbalul pe plajă”, a concluzionat Dămăşaru, care astăzi va sta pe banca echipei tulcene Stăruinţa Baia, pe Stadionul “Municipal” din Medgidia, la meciul cu Viitorul Ianca (jud. Brăila), contînd ca baraj de promovare în în Liga a III-a la fotbal. „Baia este comuna în care m-am născut şi de aceea am acceptat să antrenez echipa locală şi să atacăm promovarea”, a explicat Dămăşaru.