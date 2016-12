Naţionala de fotbal pe plajă a României, din nou la treabă

Naţionala României şi-a reluat, luni, pregătirile pentru ultima competiţie de fotbal pe plajă a verii acestui an: Superfinala Euroligii, programată în Portugalia, între 26 şi 29 august, la Vila Real de Santo Antonio. Antrenorul tricolorilor, Stelică Dămăşaru, are la dispoziţie doar câţiva membri ai lotului care a obţinut performanţele de anul acesta, pentru că mulţi dintre jucători sunt în plină perioadă pregătitoare pentru campionatele de fotbal pe iarbă sau fotbal în sală. „Din păcate, acesta e regulamentul: prevede că îi putem avea la pregătiri cu o zi înainte de plecarea la turnee. Ei îi aştept totuşi, măcar o zi pe săptămână, duminica, pentru a nu pierde acumulările făcute până acum pe nisip. Urmează să discutăm şi cu cei din conducerea federaţiei, în legătură cu eliberarea jucătorilor de către cluburi”, a declarat Dămăşaru. El a urmărit partidele jucate la Mamaia în week-end-ul trecut şi a remarcat câţiva jucători. „Cei de la Melody mi-au plăcut cum au jucat, vreo doi de la Eforie, între care Tănase, care a mai fost la naţională, şi ar mai fi câţiva. Cu ei voi face trei antrenamente, luni, miercuri şi vineri, iar la sfârşit de săptămână vor juca în Campionatul Naţional”, a spus selecţionerul naţionalei de fotbal pe plajă. „Avem o grupă foarte grea în Portugalia, dar nu ne temem de nimeni. Dacă i-aş avea la pregătiri două-trei săptămâni pe toţi jucătorii pe care îi vreau eu, am pune probleme tuturor adversarelor”, a afirmat Dămăşaru, care nu se va putea baza la Superfinală pe Ionuţ Florea (accidentat) şi, probabil, nici pe Ionel Posteucă (reţinut la echipa de club, Viitorul Constanţa).

Superfinala Euroligii de fotbal pe plajă va reuni la start şase formaţii: Elveţia, Rusia, Spania, Portugalia, Italia şi România, împărţite în două grupe, România fiind repartizată alături de Rusia şi Portugalia. În aceeaşi perioadă va avea loc, tot la Vila Real, şi turneul de promovare în Euroliga A, la care participă Franţa (retrogradată din Euroliga A), Israel, Ungaria, Azerbaidjan, Turcia (câştigătoarele celor patru turnee din Euroliga B) şi Cehia (cea mai bună dintre echipele situate pe locul secund). Prima clasată în acest turneu va evolua anul viitor în Euroliga A.