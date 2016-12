Naţionala de fotbal pe plajă are şanse mici să mai prindă Superfinala

Săptămâna trecută, la Valence (Franţa), a avut loc turneul nr. 4 din cadrul Euroligii de fotbal pe plajă, ediţia 2013. Turneul a fost câştigat de Elveţia, care şi-a asigurat astfel şi participarea la turneul final din august. Clasament general Euroliga A: 1. Elveţia 12p (din două turnee); 2. Portugalia 12p (două turnee); 3. Ucraina 9p (două turnee); 4. Polonia 8p; 5. Italia 6p; 6. Rusia 6p; 7. Spania 6p; 8. Olanda 6p; 9. Belarus 3p; 10. ROMÂNIA 3p; 11. Germania 0p; 12. Franţa 0p (două turnee). Spania (ţara gazdă), Polonia, Olanda, Portugalia şi Elveţia (toate patru sunt câştigătoare de turneu) sunt sigure de participarea la Superfinală (Torredembarra, 8-11 august), care va reuni primele opt clasate în ierarhia generală (între aceste echipe trebuie să se regăsească obligatoriu câştigătoarele celor şase turnee şi ţara gazdă).

ŞASE PUNCTE LA MOSCOVA SUNT OBLIGATORII. Mai sunt de jucat două turnee preliminare, la Haga (Olanda, 19-21 iulie) şi la Moscova (Rusia, 2-4 august). Tricolorii vor mai juca doar în turneul de la Moscova, unde vor întâlni Rusia, Spania şi Germania (programul meciurilor încă nu a fost definitivat). Vestea cea bună după turneul de la Valence este că România şi-a îndeplinit primul obiectiv propus pentru această competiţie, respectiv menţinerea în Euroliga A. Doar ultima clasată retrogradează, iar Franţa va rămâne cu zero puncte. Vestea mai puţin bună este că şansele de calificare la Superfinală s-au micşorat drastic, echipa noastră având nevoie de minimum şase puncte în turneul de la Moscova pentru a depăşi Ucraina, eventual graţie victoriei directe din turneul de la Terracina. România trebuie să întreacă în clasament patru echipe sau să câştige turneul de la Moscova. A doua variantă este puţin probabilă, Rusia fiind mare favorită pe teren propriu, astfel că tricolorii trebuie să treacă în clasament de Belarus, Germania şi Franţa, plus o a patra echipă, una dintre Ucraina şi Italia. „Avem şanse reale să învingem Spania, pe care am văzut-o în turneul de la Valence şi pot spune că nu mai joacă ce juca în anii trecuţi. De asemenea, Italia are un turneu dificil, cu Belarus, Olanda şi Polonia, şi nu ştiu dacă va lua multe puncte”, a declarat Ionel Posteucă, actualul căpitan al naţionalei.

ÎN ALTE ŢĂRI, FOTBALIŞTII DE LA NAŢIONALE SUNT SPECIALIZAŢI ÎN JOCUL PE PLAJĂ. Experimentatul fotbalist de la Callatis 2012 Mangalia, care joacă pe plajă încă de la formarea naţionalei României, a explicat şi motivele ascensiunii unor echipe ca Ucraina şi Olanda, care au ajuns abia anul acesta în Euroliga A. „Ucraina este de mult timp echipă de valoare, dar nu avea condiţiile financiare pentru a promova. Acum stă foarte bine, are bani de la federaţie şi de la câţiva sponsori, aşa că poate face multe turnee şi antrenamente tot timpul anului. Toţi membrii lotului naţional au salariul asigurat şi sunt specializaţi în fotbalul pe plajă. Din câte ştiu eu, dintre echipele importante, doar România şi Cehia au la naţionala pe plajă jucători care în restul anului practică fotbalul pe iarbă. Olanda, care ne-a învins la Terracina, are un joc previzibil, dar evoluează foarte bine tactic. Noi avem absenţe importante în lot, printre care portarul Gîndac şi fratele meu, Marian. La plajă, portarul este cam 60% din valoarea unei echipe şi se formează greu, are nevoie de experienţa jocului pe nisip şi trebuie să arunce foarte bine. Marian era căpitanul echipei şi un jucător polivalent, era şi bun apărător, şi foarte bun marcator”, a mai spus Ionel Posteucă.