Naţionala de handbal a României a revenit, aseară, la Constanţa

Plecaţi la ”războiul” din Suedia cu speranţe şi destul optimism, naţionala masculină de handbal a României a fost surclasată net de adversarii nordici, cele 11 goluri deficit (25-36) atîrnînd ca pietrele de moară în picioarele şi moralul handbaliştilor noştri. Exceptînd miracolele, din ce în ce mai rare în sport, calificarea este compromisă, rămînînd doar, concluzie dedusă din declaraţiile tricolorilor, dorinţa unei victorii de moral în returul din Sala Sporturilor. “A fost mult mai greu decît ne aşteptam şi ne-a costat faptul că am pierdut multe mingi în atac, în timp ce suedezii au finalizat toate ocaziile. Deşi am pierdut la 11 goluri, eu zic că la Constanţa ne vom bate chiar şi aşa, cu şanse reduse”, a declarat portarul campioanei României, Ionuţ Rudi Stănescu, iar selecţionerul Lucian Râşniţă a comentat: ”Într-un meci cu o asemenea miză, procentajul de reuşită trebuie să depăşească 60%, iar noi am avut sub 50. Ne-a surprins propria neputinţă, iar vina o purtăm noi, tehnicienii, în primul rînd. Astăzi nu se mai joacă handbal fantezist, ci pragmatic. Sper ca jucătorii să fi înţeles acest lucru pentru retur”. La partida disputată duminică, la Karlskrona, a asistat şi fostul antrenor al echipei naţionale stabilit în Suedia, Ion Vărgălui, cel ce a condus România la ultimul turneu final mondial, acum 12 ani: “Acest rezultat este diferenţa clară între o echipă care a vrut mai mult să se califice şi una care nu a înţeles şi nu înţelege ce înseamnă handbalul modern. Şansele României s-au redus la minimum”. Jucătorii români au sosit aseară la Constanţa, începînd astăzi pregătirea returului programat duminică, de la ora 11.00.

Suedezii sosesc vineri în Constanţa, relaxaţi şi siguri de calificarea la “Europeanul” din Norvegia. “Ne-am aşteptat la o Românie mult mai puternică, dar nouă ne-a ieşit cam totul, şi în atac, şi în apărare. Ne dorim să cîştigăm şi meciul retur, dar cred că şi România poate învinge, însă nu la diferenţa necesară pentru a obţine calificarea. Îmi doresc mai mult ca orice să merg la Campionatul European şi voi lupta cu toată echipa României ca să-mi îndeplinesc dorinţa”, a spus după meci Dalibor Doder, unul dintre jucătorii decisivi ai Suediei în partida de duminică. “Sînt foarte fericit nu doar pentru că am cîştigat, ci am făcut-o categoric. Am încredere că Suedia poate construi o nouă mare echipă, iar primul pas e această calificare, pe care ne-o dorim. Jocul retur va fi foarte greu şi cu totul diferit, dar noi vrem să cîştigăm şi la Constanţa”, a spus şi vedeta Kim Andersson, unul dintre marii jucători ai lumii, care va sosi pentru a doua oară într-un sezon în oraşul nostru, după ce a cîştigat în Sala Sporturilor cu Kiel, în Liga Campionilor.

Iată şi celelalte rezultate înregistrate în play-off: Lituania - Ungaria 23-28; Serbia - Islanda 30-29; Slovenia - Macedonia 33-28; Olanda - Polonia 20-31; Ucraina - Slovacia 29-28; Letonia - Cehia 30-31; Belarus - Elveţia 33-24; Portugalia - Muntenegru 28-30 (la oaspeţi a jucat şi Miodrag Kazic).