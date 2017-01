Naţionala de handbal masculin pregăteşte CM

Naţionala de handbal masculin a României, pregătită de Vasile Stîngă şi Nicolae Munteanu, pregăteşte în această perioadă, la Izvorani, Campionatul Mondial de Suedia. Lotul României efectuează în această perioadă antrenamente bazate pe acumulări fizice, iar începând cu 11 decembrie şedinţele de pregătire se vor muta în sală. Apoi, în perioada 17-20 decembrie, România va disputa două partide de verificare în deplasare, cu Polonia, urmând ca între 20 şi 23 decembrie să se revină la antrenamente, la Izvorani. Handbaliştii tricolori vor primi trei zile libere, între 23 şi 26 decembrie, pentru a putea petrece Sărbătorile alături de cei dragi, iar între 27 şi 30 decembrie antrenamentele vor fi continuate la Izvorani. După alte trei zile libere prilejuite de trecerea în noul an, lotul reprezentativ se va pregăti, în perioada 2-6 ianurie, la Izvorani, iar apoi, între 7 şi 11 ianuarie, se va participa la un puternic turneu amical în Elveţia. Va fi ultima verificare a tricolorilor înaintea debutului la turneul final al Campionatului Mondial din Suedia care va debuta pe 13 ianuarie. „Ne aşteaptă un Campionat Mondial extrem de dificil şi trebuie să fim foarte bine pregătiţi pentru a reuşi rezultatele pe care ni le dorim. Acum facem doar pregătire fizică, iar primele două partide de verificare le vom susţine împotriva Poloniei, o echipă care a ajuns în semifinale la ultimele turnee majore“, a declarat Mihai Popescu.

PROBLEME PENTRU TOMA ŞI POPESCU. Căpitanul primei reprezentative, Laurenţiu Toma, se confruntă în continuare cu probleme medicale, doctorii recomandându-i un repaus de zece zile. Toma a revenit ieri la Constanţa şi se va alătura lotului pe 20 decembrie, astfel că va rata jocurile de pregătire din Polonia. Cu probleme medicale se confruntă şi portarul Mihai Popescu. „Din păcate simt în continuare dureri mari la spate, dar am tot încercat să strâng din dinţi şi să trec peste ele. Cred însă că voi fi nevoit să fac repaus până pe 16 decembrie pentru a evita o accidentare şi mai gravă“, a declarat Popescu, cel care ieri a fost votat pentru titlul de cel mai bun handbalist constănţean al anului. „Mă bucură foarte mult şi mă onorează acest titlu. Am muncit mult în ultimul an, am obţinut performanţe importante cu echipa de club, cu echipa naţională şi cred că acest premiu încununează eforturile depuse în ultimul sezon. Mulţumesc colegilor care m-au ajutat şi suporterilor care m-au încurajat mereu în timpul jocurilor, iar acest lucru mi-a dat şi mai multă încredere“, a afirmat portarul României şi al campioanei HCM.