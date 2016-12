Naționala de rugby a României nu a rezistat în fața Franței

Selecționata României a fost învinsă de reprezentativa Franței cu scorul de 38-11 (17-6), miercuri seară, pe Stadionul Olimpic din Londra, în cadrul Grupei D, la debutul său la Cupa Mondială de rugby 2015, găzduită de Anglia și Țara Galilor. „Stejarii” au evoluat cu mult curaj și determinare în fața vicecampioanei mondiale, cu care deseori au jucat de la egal la egal. Francezii au deschis scorul dintr-o lovitură de pedeapsă, prin Parra, dar Vlaicu a restabilit egalitatea în min. 20, tot dintr-o penalitate. Același Vlaicu a fost la câțiva centimetri de eseu, fiind placat în terenul de țintă advers, dar a căzut pe spate, cu balonul în brațe, nereușind să-l culce! Cartonașul galben primit de Paulică Ion a destabilizat defensiva tricolorilor, care în inferioritate numerică au încasat două eseuri transformate în decurs de numai câteva minute, în finalul primei reprize. La pauză scorul a fost 17-6 pentru francezi, pentru că Vlaicu a înscris dintr-o lovitură de penalitate. Chiar dacă România a început curajos și repriza secundă, tot francezii s-au dovedit mai eficienți, impunându-se cu scorul final de 38-11 și adjudecându-și punctul bonus ofensiv. Ai noștri s-au consolat cu eseul spectaculos al lui Vali Ursache, din minutul 74. Franța a reușit în total cinci eseuri, prin Guitoune (2), Nyanga, Fofana și Fickou, trei transformate de Parra și două de Kockott (71, 80).

„Avem de ce să fim mândri. Dacă nu am fi luat acel cartonaş galben, dacă am fi marcat când eram în terenul lor de ţintă, poate că am fi semănat îndoiala în spiritul francezilor mai mult timp. Am avut o bună grămadă, o bună defensivă în anumite momente şi putem spune că este o bună intrare în competiţie. Jucătorii au reacţionat bine după eseurile din prima repriză. Nu ne pierdem obiectivul pe care îl avem în vedere. Acesta nu este să câştigăm împotriva Franţei sau Irlandei, ci să dominăm Canada şi Italia”, a declarat pilierul Tincu. „Trebuia să ținem balonul cât mai mult, să împiedicăm Franța să joace în viteză și să caute marginile. Vom încerca să facem același lucru și în meciul cu Irlanda, să prezentăm o echipă competitivă. Timp de 60 de minute am reușit să jucăm de la egal la egal cu Franța. Deci, cred că trebuie să facem același lucru contra Irlandei, încasând mai puține puncte. Nu cred că în meciul cu Irlanda vom avea prea multe oportunități în fazele statice”, a spus selecționerul galez Lynn Howells.

Au evoluat pentru România: Lazăr (71 A. Ursache), Turașvili (59 Rădoi), P. Ion (73 Pungea) - Popîrlan (68 Tonița), van Heerden - V. Ursache, Lucaci (72 Burcea), Macovei - Surugiu (73 Calafeteanu), Dumbravă (47 Gal) - Apostol (72 Botezatu), Vlaicu, Kinikinilau, Lemnaru - Fercu.

În clasamentul Grupei D, pe primul loc se află Franța, cu 9 puncte din 2 jocuri, urmată de Irlanda 5p (1j), Italia 0p (1j), România 0p (1j) și Canada 0p (1j). Următorul meci al României este cel cu Irlanda, programat duminică, de la ora 18.45, pe stadionul „Wembley” din Londra.

Alte rezultate: Australia - Fiji 28-13 (Grupa A); Scoţia - Japonia 45-10 (Grupa B). Astăzi, de la 18.45, în Grupa C, va avea loc partida Argentina - Georgia.