Naționala de volei feminin a ratat incredibil calificarea la Europene

Cu toate că mai avea nevoie de un singur set pentru calificare, naționala de volei feminin a României nu va juca la turneul final al Campionatului European de senioare, organizat anul viitor de Azerbaidjan și Georgia, după ce a pierdut atât returul cu Ungaria, din turul 3 preliminar, cât și setul de aur jucat pentru departajarea celor două formații, aflate la egalitate de puncte pe ansamblul celor două manșe. Duminică seară, la Erd (Ungaria), gazdele au învins cu 3:1 (14:25, 25:22, 27:25, 25:19), după 127 de minute de joc, iar apoi, în setul de aur, tricolorele au cedat la limită, 13:15. În tur, la Piatra Neamț, a fost 3:0 (25:17, 25:18, 25:15) pentru România. Să ne reamintim că, la ultima ediție a Campionatului European, cea din 2015, România s-a clasat pe locul 15, penultimul.

„E greu să mai spun ceva acum, după ce am ratat calificarea în set de aur. Ungaria a demonstrat în această seară că formează o echipă foarte bună. Noi am luptat atât cât am putut, dar am comis greșeli în momentele cheie ale partidei”, a declarat după meci italianul Davide Delmati, antrenorul principal al naționalei României. De remarcat că tricolorele au fost foarte aproape de a câștiga setul al treilea, performanță echivalentă cu calificarea! România a condus cu 24:22 și 25:24, dar a fost incapabilă să facă și punctul decisiv...

Au evoluat pentru România (antrenori Davide Delmati și Mădălina Ciorbaru-Angelescu): Kapelovies 3p - Baciu 10p, Nneka 8p (4 blocaje), Faleș 10p (4 blocaje), Salaoru 15p, Cazacu 22p, Albu-libero (au mai intrat: Bacșiș, Tătaru, Rogojinaru 2p, Ispas-libero, Berdilă).

Rezultate din celelalte două baraje: Cehia - Slovacia 3:0 și 2:3; Ucraina - Spania 2:3 și 3:1.

Turneul final din 2017 va fi organizat de Azerbaidjan și Georgia, echipe calificate direct, alături de Rusia, Olanda, Serbia, Turcia și Germania, care au avut cea mai bună clasare la ediția precedentă a Campionatului European. Vor mai participa la turneul final Italia, Belgia, Polonia, Croația, Bulgaria, Belarus (formații calificate după al doilea tur preliminar), Cehia, Ucraina și Ungaria (calificate după al treilea tur preliminar).

Iată și echipele care vor juca anul viitor la turneul final al Campionatului European de volei masculin: Polonia (organizatoare), Franța, Slovenia, Italia, Bulgaria, Rusia, Serbia (echipe calificate direct, grație clasării la ediția precedentă a Campionatului European), Germania, Finlanda, Belgia, Slovacia, Olanda, Cehia (formații calificate după al doilea tur preliminar), Turcia, Spania, Estonia (calificate după al treilea tur preliminar).

Citește și:

Naționala feminină de volei, la două seturi de turneul final al Campionatului European

Doar naționala feminină de volei mai poate ajunge la Campionatul European

Naționalele de volei luptă pentru calificarea la Campionatul European