Naţionala de volei feminin a României rămîne în pregătire la Constanţa

Fără aportul jucătoarelor experimentate, reprezentativa de volei feminin a României a reuşit un debut excelent în Liga Europeană, obţinînd o dublă victorie în primele două partide ale Grupei B. Deşi plecată la drum cu şansa a doua în faţa Turciei, prima adversară pe care tricolorele au înfruntat-o în cadrul întrecerii, România nu s-a lăsat intimidată de acest lucru şi a obţinut două victorii în faţa uneia dintre reprezentativele de top ale Europei. Elevele lui Bogdan Paul s-au impus cu 3-2 în prima întîlnire şi cu 3-0 în cea de-a doua, demonstrînd că viitorul echipei naţionale este asigurat. „Ştiam că vor fi meciuri grele şi mă bucur că am reuşit să le cîştigăm. Ne-am mobilizat foarte bine. Servicul a contat foarte mult, dar şi faptul că am jucat cu gîndul că nu avem nimic de pierdut. Ne-am simţit ca o familie din prima clipă cînd am venit la naţională şi asta s-a văzut şi pe teren”, a spus Daiana Mureşan, care la doar 19 ani a fost una dintre jucătoarele cu cel mai bun randament în cele două dispute, chiar dacă a fost pentru prima oară titulară într-o competiţie majoră. „Noi am rezolvat aceste meciuri numai cu atmosfera bună pe care reuşim să o creăm la lot. Ne înţelegem foarte bine, deşi nu ne-am reunit decît de o săptămînă. Şi în primul meci şi în cel de-al doilea, noi am plecat cu şansa a doua. Am reuşit să ne mobilizăm şi poate că psihicul nostru a fost peste al lor”, a declarat şi Ioana Pristavu, componenta echipei CS Volei 2004 Tomis Constanţa sperînd ca cele două victorii să ajute România pentru calificarea în Final Four, acolo unde doar un singur bilet mai este disponibil în Grupa B, după ce Turcia este calificată automat ca ţară organizatoare. „Pare accesibilă acum accederea noastră în Final Four prin prisma celor două victorii, dar drumul este lung şi mai avem două luni de muncă. Urmează alte două meciuri dificile şi va trebui să parcurgem acest drum cu paşi mici şi siguri”, crede Pristavu.

Miclea şi Mureşan ratează disputa cu Franţa

După cele două victorii obţinute în faţa Turciei, România ocupă poziţia a doua în grupă, urmînd ca următoarele două partide să fie disputate în compania actualei lidere a Grupei B, Franţa. Întîlnirile cu reprezentativa Hexagonului sînt programate sîmbătă (ora 20.00) şi duminică (ora 16.30), la Saint-Die-des-Vosges. Pentru pregătirea acestei duble, echipa naţională a României a rămas la Constanţa, unde se va antrena pînă joi. Din păcate, la pregătire nu au rămas Sabina Miclea şi Daiana Mureşan, nevoite să plece pentru a susţine examenul de bacalaureat. Cele două jucătoare de bază ale echipei nostre vor rata şi disputa cu franţuzoaicele. „Nu ne vom puta baza pe Mureşan şi Miclea pentru întîlnirile cu Franţa. Rămîne să mă consult cu colegii mei să vedem ce soluţii de înlocuire avem”, a spus Bogdan Paul, cel care se ocupă de pregătirea echipei în Liga Europeană.