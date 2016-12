Naţionala de volei masculin a României rămîne în cursa de calificare la CM 2010

România are din nou o echipă naţională masculină capabilă să revină în prim-planul voleiului mondial! Deşi pleca în turneul din Portugalia cu şansa a patra, formaţia noastră a furnizat surpriză după surpriză la Povoa de Varzim, reuşind să ocupe unul dintre primele trei locuri, care asigură prezenţa în ultimul tur de calificare la turneul final din Italia, de anul viitor. România va juca, în luna august, contra echipelor Spaniei (campioana europeană în exerciţiu) şi Serbiei, ultima fiind gazda turneului de patru care oferă două bilete pentru Italia. A patra participantă se decide astăzi, între Olanda şi Turcia, care se întîlnesc în meciul decisiv al turneului de la Rotterdam (învinsa din acest meci va fi adversara României).

Primul loc, pierdut la punctaveraj

Totuşi, trebuie să precizăm că tricolorii au irosit o şansă uriaşă în Portugalia, gazdele ocupînd primul loc la punctaveraj, deşi au pierdut cu 3-0 în faţa României! Dacă ar fi cîştigat turneul de la Varzim, România ar fi avut în august şansa unui turneu poate mai accesibil, la Varna, împotriva Bulgariei, Belgiei (Cehiei) şi învingătoarei dintre Olanda şi Turcia. „Cred că ce am reuşit noi aici, în Portugalia, este excepţional! Nimeni nu se aştepta să terminăm pe locul al doilea. Se putea şi locul întîi, este adevărat, dar e bine şi aşa. Nu ştiu ce va fi la turneul din Serbia. Mai e mult pînă atunci, mai sînt aproape trei luni, vom vedea ce va fi”, a declarat Radu Began, căpitanul campioanei României, CVM Tomis Constanţa. România a ratat primul loc în urma înfrîngerii suferite sîmbătă, în partida cu Grecia. A fost un meci de cinci seturi, care a durat două ore şi 15 minute şi le-a revenit grecilor cu 3-2 (19-25, 25-18, 32-30, 24-26, 15-13). Setul al treilea a fost unul dramatic şi a durat 32 de minute. Grecii au ratat cinci mingi de set, apoi românii au irosit două oportunităţi de a încheia setul! Tie-break-ul a fost echilibrat, dar elenii şi-au valorificat experienţa superioară la scorul de 13-12. „A fost un meci foarte dificil, aprig disputat, în care am avut destule momente de joc bun, chiar dacă am pierdut. Grecia este o echipă foarte bună şi sînt mulţumit că i-am pus destule probleme”, a declarat selecţionerul României, Stelian Moculescu.

Ieri, în ultima partidă, România a învins clar Danemarca, ultima clasată, cu scorul de 3-0 (25-12, 25-23, 25-18). România a utilizat şi în aceste două jocuri formula standard: Ghimeş - Gontariu, Began, Stancu, Voinea, Borota şi Feher - libero (au mai jucat: Laza, Ciortea, Lică şi Dascălu). Celelalte rezultate din week-end: Slovenia - Danemarca 3-0 (25-19, 25-22, 25-22); Portugalia - Slovenia 3-1 (25-21, 20-25, 25-16, 25-21). Tricolorii se întorc astăzi în ţară şi vor veni direct la Constanţa, pentru că la sfîrşitul acestei săptămîni vor susţine, în Sala Sporturilor, primele două meciuri din Liga Europeană, contra Germaniei. Partidele sînt programate sîmbătă şi duminică, de la ora 20.30.

Clasament final Grupa G

1. Portugalia 4 3 1 9: 5 7 (punctaveraj: 329:290; ratio: 1,134)

2. ROMÂNIA 4 3 1 11: 5 7 (362:329; 1,100)

3. Slovenia 4 2 2 9: 7 6 (351:342; 1,026)

4. Grecia 4 2 2 8: 8 6 (363:366; 0,992)

5. Danemarca 4 0 4 0:12 4

