Naţionala de volei masculin, în cantonament la Constanţa

Constanţa este începînd de săptămîna aceasta capitala voleiului românesc! Ambele echipe naţionale de seniori, feminină şi masculină, se află în cantonament la Hotel “Sport” şi se antrenează în Sala Sporturilor, acolo unde este instalată suprafaţa specială pentru competiţii internaţionale de volei, de culoare albastră. De ieri, fetele împart sala cu jucătorii pregătiţi de Stelian Moculescu, care au început antrenamentele pentru “dubla” cu Germania din prima etapă a Ligii Europene, partidele fiind programate sîmbătă şi duminică, de la ora 20.30, după meciurile feminine dintre România şi Marea Britanie. Dintre cei 12 voleibalişti care au făcut deplasarea în Portugalia lipseşte doar băimăreanul Dan Borota, care este accidentat. Celor 11 li s-au alăturat alţi cinci jucători: coordonatorii Bartha şi Moisa, universalul Dumitrache, centrii Spînu şi Weber (junior) şi libero-ul Tănăsescu. „Pentru Liga Europeană o să mai vină şi alţi jucători la lot, dar pentru meciurile cu Germania ne vom baza pe lotul care a făcut deplasarea în Portugalia, mai puţin Borota, care trebuie să se opereze de menisc. E timpul scurt şi din Portugalia am venit direct la Constanţa. Pentru celelalte meciuri, vom mai schimba lotul. Vreau să văd cît mai mulţi jucători la lucru, pentru a avea o arie de selecţie cît mai mare”, spune Moculescu. Selecţionerul, care a fost mulţumit de felul cum s-au prezentat internaţionalii pînă acum, este conştient că echipa României mai are mult de lucru. „Din păcate, este greu să facem acum o selecţionată puternică, pentru că ne lipsesc anumiţi jucători, care trebuie crescuţi la cluburi, nu la lotul naţional. Stăm destul de bine la poziţiile de atac, dar mai slab la apărare, la recepţie şi la ridicători, unde mai avem de lucru. Dar ce să facem, mergem înainte”, a adăugat antrenorul echipei naţionale. „Am mai spus că la naţională avem un proiect pe termen lung. Cred că am depăşit cu mult aşteptările, pentru că turneul din Austria bănuiam că îl putem cîştiga, dar că ne-am calificat în Portugalia a fost o mare surpriză. Mă bucur că echipa a dobîndit încredere, a început să respecte anumite aspecte tactice şi crede în ele. A făcut acolo meciuri foarte bune, de înalt nivel, cu echipe care erau mai bine cotate decît noi, cu excepţia Danemarcei. A fost primul pas şi noi trebuie să ajungem la nivelul echipelor întîlnite în Portugalia, să le batem de mai multe ori şi să vedem cît de departe sîntem de echipele care într-adevăr ştiu să joace volei”, a conchis Moculescu.