Naţionala de volei masculin pleacă în Germania

Liga Europeană la volei masculin îşi va decide la sfîrşitul acestei săptămîni ultima echipă calificată în Final Four, alături de Portugalia (ţara gazdă), Spania (cîştigătoarea Grupei A) şi Slovacia (cîştigătoarea Grupei C). A patra formaţie care va juca în turneul final de la Portimao va fi cîştigătoarea Grupei B şi se va alege dintre Germania şi Belgia. Ambele echipe au cîte 16 puncte, două mai mult decît România şi Grecia, cu care vor juca, în week-end, pe teren propriu. Germanii sînt însă avantajaţi de setaveraj, avînd trei seturi peste belgieni. Teoretic, nemţii vor mai avea un avantaj: România deplasează la Bamberg un lot lipsit de cei mai buni jucători, trimişi în vacanţă înainte de turneul decisiv pentru calificarea la Mondiale, din luna august. „Pentru noi, aceste meciuri sînt unele normale, de pregătire, în care vrem să vedem la lucru şi alţi jucători din lot. Este o simplă coincidenţă că titularii sînt în vacanţă, întrucît obiectivul nostru în Liga Europeană nu a fost calificarea în Final Four, ci pregătirea turneului decisiv din Serbia. Este adevărat că am antrenat naţionala germană, dar de un an nu mai sînt acolo, ci la cîrma României. Sînt relaxat şi privesc pozitiv aceste partide, în care Germania porneşte favorită şi sînt sigur că va da totul pentru calificare”, a declarat Stelian Moculescu, selecţionerul României. În vederea meciurilor programate sîmbătă, de la ora 20.30, şi duminică, de la ora 18.00, voleibaliştii români pleacă astăzi spre Germania. Stelian Moculescu şi Mircea Dudaş se vor baza la Bamberg pe următorii jucători: Bartha şi Moisa - coordonatori; Dumitrache - universal; Laza, Gheorghiţă şi Spînu - centri; Ciortea, Bălhăceanu, D. Pavel şi Tofan - extreme; Tănăsescu şi Gavril - libero.

Iată şi celelalte partide programate în week-end în cadrul ultimei etape din Liga Europeană - Grupa A: Marea Britanie - Spania (sîmbătă şi duminică, ora 17.00); Croaţia - Turcia (sîmbătă - ora 13.00 şi duminică - ora 19.00); Grupa B: Belgia - Grecia (vineri - ora 21.00 şi duminică - ora 16.00); Grupa C: Belarus - Portugalia (sîmbătă şi duminică, ora 18.00); Austria - Slovacia (vineri şi sîmbătă - ora 21.25).