Naţionala de volei masculin pregăteşte “dubla” cu Belgia

Sîmbătă şi duminică, în Sala Sporturilor din Constanţa, sînt programate partidele dintre România şi Belgia, contînd pentru etapa a treia a Ligii Europene la volei masculin. Cele două întîlniri vor începe la ora 20.30, iar intrarea spectatorilor va fi liberă. Într-o grupă echilibrată, aşa cum este grupa din care fac parte cele două echipe, meciurile de la Constanţa se anunţă deschise oricărui rezultat, mai ales că românii şi belgienii şi-au împărţit victoriile cînd s-au întîlnit în ultimii ani. Rămîne de văzut dacă selecţionerul Stelian Moculescu va miza din nou pe tineri, ca în Grecia, sau îi va titulariza pe jucătorii cu experienţă.

Andrei Spînu consideră că mai are mult de învăţat

Alături de coordonatorul Cristian Bartha, în partidele cu Grecia a mai fost titularizat un jucător tînăr, centrul Andrei Spînu, în vîrstă de 22 de ani. „Cele două meciuri din Grecia sînt speciale pentru mine. Să debutezi la echipa naţională e ceva special, nu pot să exprim în cuvinte. M-am simţit foarte bine, pentru că atmosfera în echipă este foarte bună. Rezultatele din ultima vreme şi domnul Moculescu au adus ceva ce nu exista pînă acum la echipa naţională, o atmosferă bună. Am fost tot timpul încurajaţi, noi, cei tineri, şi asta e cel mai important. Rezultatele au venit şi cred că vor veni şi de acum încolo”, spune jucătorul Universităţii Cluj. „Sînt născut la Chişinău, iar din 2001 am venit cu familia la Dej. Am început voleiul la Dej, am jucat acolo în perioada junioratului, apoi un an în Divizia A, la CSS Lapi Dej, iar de doi ani sînt la Universitatea Cluj. Probabil că voi continua acolo. Nu este nicio problemă că sînt născut în Moldova şi acum joc pentru România. Am început voleiul aici, la Dej, şi nu simt niciun fel de problemă. Sînt sută la sută un produs al voleiului românesc”, s-a prezentat tînărul voleibalist născut peste Prut. „Am 2,10 m înălţime, ceea ce este un avantaj de care trebuie să profit la maximum, dar asta nu înseamnă că nu am voie să muncesc cît mai mult la antrenamente, la fel ca şi ceilalţi coechipieri. Obiective în carieră? Încă nu m-am gîndit prea mult la asta, e încă devreme, pentru că mai am multe de învăţat, după care ofertele vor veni, inclusiv de la cluburi puternice, din România sau din străinătate”, a încheiat Andrei Spînu.