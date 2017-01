Naţionala feminină de handbal, decimată de accidentări

Anul 2008 pare să fie unul cu ghinion pentru echipa naţională de handbal a României. După ce a ratat obiectivul la Jocurile Olimpice de la Beijing şi a părăsit Cupa Mondială încă din faza grupelor, reprezentativa feminină este decimată de accidentări înaintea ultimei întreceri importante din acest an - Campionatul European din Macedonia (3-14 decembrie). Pe lîngă posturile rămase deficitare din cauza ultimelor două absenţe, Steluţa Luca şi Ionela Stanca, care nu au răspuns la convocare din cauza unor probleme medicale, Radu Voina este nevoit să găsească acum soluţii şi pentru postul de portar. Ieri, doctorii au descoperit că Terezei Tamaş i s-a declanşat hepatita de care suferă de mai mulţi ani. „Este o mare pierdere pentru noi, în condiţiile în care oricum mai sunt destule jucătoare cu probleme de sănătate, care nu au ajuns la convocare. Tereza este aşa de tristă, nici nu ştiu ce să-i spun. Astăzi o să facă puncţia, dar sigur nu va juca”, a declarat antrenorul Radu Voina. Jucătoarea de la Oltchim Rm. Vâlcea nu mai poate continua pregătirea pentru participarea la CE, însă a rămas în cantonamentul de la Cluj-Napoca, pentru o serie de investigaţii medicale. Din lotul echipei naţionale, mai fac parte portarii Luminiţa Huţupan şi Paula Ungureanu, soluţia pentru înlocuirea Terezei Tamaş fiind Talida Tolnai sau Florentina Grecu. „În aceste zile ne vom decide ce portar vom convoca pentru a face deplasarea la CE din Macedonia. Nu putem să ne deplasăm cu doar doi portari. Trebuie să am şi al treilea portar, că la cîte ghinioane avem, nu ştiu ce se poate întâmpla. Am două variante între care oscilez, Talida Tolnai şi Floretina Grecu. Încă mă gîndesc”, a spus Voina. Din naţionala României vor mai lipsi, Valeria Beşe, Adriana Nechita, ambele accidentate, Ionela Stanca, Steluţa Luca, ambele retrase de la lot din motive de sănătate, Aurelia Brădeanu, care a rămas însărcinată, dar şi Cristina Vărzaru, care încă nu este refăcută după o accidentare mai veche.

Trofeul Carpaţi debutează astăzi

Ultimul test înaintea Campionatului European, Trofeul Carpaţi va debuta astăzi, competiţia urmînd a fi deschisă de partida Germania – Ucraina (ora 17.00). România va întîlni în prima zi a întrecerii pe Croaţia (ora 19.00), urmînd ca sîmbătă să dea piept cu Ucraina (ora 19.00), iar duminică cu Germania (ora 19.00). Lotul cu care selecţionerul Radu Voina va aborda Trofeul Carpaţi este următorul: Luminiţa Huţupan, Paula Ungureanu - portari; Camelia Balint, Valentina Elisei Ardean, Ramona Maier, Cătălina Cioarec, Adina Meiroşu, Cristina Neagu, Oana Şoit, Narcisa Lecuşanu, Melinda Geiger, Carmen Amariei, Daniela Crap, Clara Vădineanu, Oana Manea şi Florina Bârsan. După antrenamentul de joi dimineaţă, componentele naţionalei feminine au participat în permieră la o întâlnire cu elevii unei şcoli cu clasă de handbal. Jucătoarele au primit flori, au răspuns întrebărilor, iar la final au dat autografe.