Naţionala lui Piţurcă strînge rîndurile

“Tricolorii” se pregătesc pentru dubla cu Serbia şi Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2010. Pentru moment, componenţii echipei naţionale a României au început un mic război al declaraţiilor, avertizînd că sînt decişi să-i învingă pe sîrbi la Constanţa, chiar şi fără Cristi Chivu, accidentat, mai ales că vor avea şi ajutorul proaspătului cetăţean român Maximilian Nicu. “Sînt două partide decisive şi avem nevoie de 6 puncte. În fotbal se întîmplă să ai parte de foarte multe evenimente nefericite şi trebuie să fim pregătiţi să învingem chiar şi fără Chivu sau Florentin Petre. Am auzit că a fost chemat Max Nicu la echipa naţională, este un jucător bun şi sper să se acomodeze cît mai bine pentru că e nevoie de el. Să vedem cît de repede se va acomoda!”, a spus atacantul Ciprian Marica. “Cristi a avut un program greu le echipa de club. Ritmul jocurilor din sezonul trecut şi-a pus amprenta asupra sănătăţii sale. El reprezintă o pierdere mare pentru noi, însă nea Piţi îi va găsi un înlocuitor pe măsură, care, cu siguranţă, se va autodepăşi”, a adăugat portarul Bogdan Lobonţ. “Va trebui să-l vedem la antrenamente. Cu siguranţă, Victor Piţurcă îl va titulariza dacă îl va convinge. El joacă meci de meci la Hertha, echipa aflată pe primul loc în Bundesliga. Dacă este bun o să joace titular cu Serbia”, a declarat Paul Codrea despre noul său coleg, Max Nicu. “Pentru mine este o onoare foarte mare şi abia aştept să vin să joc pentru România. M-am uitat la toate meciurile României de la Euro. Ştiu jucătorii care au jucat la Campionatul European, nu pe toţi, dar pe majoritatea. Părinţii mei s-au bucurat foarte mult cînd au aflat că am obţinut cetăţenia şi am primit telefoane din ţară de felicitare. Ultima oară am fost în România în 2002. Eu nu am vorbit cu nimeni oficial de la Federaţia Germană. Nu am vorbit cu Ciprian Marica pînă acum, dar avem meci etapa aceasta şi voi discuta”, a dezvăluit mijlocaşul de la Hertha Berlin.