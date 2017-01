Naţionala masculină de volei a României, în progres evident

Învingătoare cu 3-2 în cele două partide cu Letonia, disputate vineri şi sîmbătă la Ploieşti, naţionala de volei masculin a României şi-a asigurat practic locul al treilea în Grupa C. O poziţie nesperată, dacă ne gîndim că echipa noastră a primit un wild-card pentru a participa în Liga Europei, înlocuind Estonia! „Putem spune că ne-am îndeplinit obiectivul în Euroligă, cu aceste trei victorii împotriva Letoniei. Chiar dacă întotdeauna trebuie să ne dorim mai mult, nu trebuie să uităm că noi am fost invitaţi la această competiţie şi trebuie să fim realişti. Am arătat că putem juca de la egal la egal cu orice echipă şi sper să mai reuşim cel puţin o victorie în meciurile cu Turcia şi Slovacia”, a declarat Sergiu Ilieş, coordonatorul echipei naţionale şi al campioanei României, CVM Tomis Constanţa. Ca şi Ilieş, Florin Voinea, coechipierul său de la Tomis, a fost unul dintre jucătorii pe care s-a bazat antrenorul Giani Creţu. Voinicu’ s-a evidenţiat atît la preluare, cît şi în atac, fiind unul dintre remarcaţii selecţionerului. „De acum nu mai jucăm sub presiunea rezultatelor şi vrem să creştem ca echipă de la meci la meci. Ne aşteaptă două jocuri foarte grele în Turcia, care ne-a învins de două ori la Ploieşti, dar echipa noastră nu mai este cea de atunci!”, spune Voinea.

Cei doi voleibalişti constănţeni, care au jucat şi anul trecut împotriva Letoniei, sînt de părere că naţionala României poate să devină o echipă cu pretenţii pe plan european. “România este într-o creştere evidentă, iar rezultatele spun totul: trei victorii din patru meciuri cu Letonia, în condiţiile în care anul trecut am luat doar un set în două partide! Am avut şi un dram de şansă, dar norocul ţine în general cu cei mai buni şi mai curajoşi. E important să joci fiecare punct pînă la capăt, iar noi ne-am mobilizat la maximum în momentele grele”, spune Florin Voinea, completat de Sergiu Ilieş: “Este un progres evident, dacă ne gîndim că anul trecut Letonia ne-a bătut clar de două ori. E drept, la Ploieşti am avut şi puţină şansă, dar am profitat de orice prilej. Sperăm să ne îmbunătăţim jocul pe măsură ce echipa se va suda mai bine şi să-i recuperăm pe toţi jucătorii care acum au probleme de sănătate”.