Naţionala României a sosit la Constanţa

Constanţa a intrat în febra pregătirilor pentru marele meci al naţionalei României cu Olanda, din Grupa G a preliminariilor EURO 2008, programat sîmbătă, ora 20.15, pe Stadionul “Farul”. “Tricolorii” s-au reunit ieri la Casa Fotbalului, în Bucureşti, singurii absenţi fiind Adrian Mutu şi Paul Codrea, care au evoluat duminică pentru echipele lor de club, în Serie A. Îngîndurat, dar în acelaşi timp încrezător, selecţionerul Victor Piţurcă a declarat că întîlnirea cu “portocala mecanică” nu este decisivă, dar, în cazul obţinerii unei victorii, românii ar avea peste 90 la sută şanse să se califice: “Cu Olanda nu este meci decisiv. Chiar dacă vom cîştiga, depinde şi ce va face Bulgaria în Albania. Ar fi foarte importantă victoria, şansele noastre ar creşte considerabil, mai mult de 90 la sută am avea şanse de calificare. Dacă facem egal sau pierdem, sîntem obligaţi să nu pierdem în Bulgaria. Ne-am mulţumi cu victoria, dar se poate întîmpla orice. Dacă m-aş mulţumi cu un egal, vom vedea la sfîrşit care a fost aspectul jocului. Albania a încurcat Bulgaria în deplasare şi acum se mai poate întîmpla”. Selecţionerul a primit cu bucurie vestea că Tamaş şi Chivu, care s-au accidentat în acest week-end, ar putea fi recuperaţi pînă la ora întîlnirii cu Olanda. “Dacă antrenorul decide, probabil că voi putea să joc. Am o lovitură în călcîi, am ieşit preventiv la pauza meciului cu Napoli. E destul de dureroasă, dar nu cred că vor fi probleme pentru sîmbătă. În ceea ce priveşte umărul, este din ce în ce mai bine, chiar dacă trebuie să-l imobilizez şi la antrenamente şi la meciuri”, a explicat Chivu. Convocat pentru a doua oară la echipa naţională, după un debut tot cu Olanda, Ogăraru a declarat că “tricolorii” trebuie să-şi facă jocul lor şi nu să se plieze pe evoluţia jucătorilor batavi: “Evoluez în campionatul Olandei, aş vrea să joc bine pentru a arăta celor de acolo că merit să fiu la echipa naţională şi să evoluez în Olanda. Mi-aş dori să jucăm de mai multe ori cu Olanda, ca să adun mai multe selecţii. Olandezii au jucători de valoare, poate să surprindă, dar am jucat de atîtea ori cu ei, îi cunoaştem, ştim care le sunt atuurile şi care sunt punctele slabe. Ar trebui să fim concentraţi asupra jocului nostru, să joace ei după noi, nu noi după ei”.

Marea surpriză a fost anunţul făcut de selecţioner, care a mărturisit că nu l-a convocat pe veteranul Dorinel Munteanu, pentru că nu mai face faţă din punct de vedere fizic şi că acesta ar putea să-şi facă retragerea la partida cu Albania. “Am discutat cu Dorinel, ne-a ajutat enorm şi în campania trecută şi acum, dar consider că nu mai poate face faţă din punct de vedere fizic la acest nivel şi nu aş vrea să-l expun acum, la sfîrşitul carierei, să termine cu un joc mai puţin reuşit. Dacă la ultimul meci, cu Albania, vom fi aproape calificaţi, aş vrea să-l chem ca să joace şi să-şi facă retragerea la naţională”, a spus Piţurcă. Dorinel Munteanu are 39 de ani şi este liderul selecţiilor la echipa naţională, cu 134 de prezenţe.

Sosire fără suporteri

Delegaţia României a sosit ieri la Constanţa, în jurul orei 15.00, cazîndu-se la Hotelul “Rex” din staţiunea Mamaia. Spre surprinderea tuturor, “tricolorii” nu au fost întîmpinaţi de vreun suporter, fiind prezenţi doar reprezentanţii presei. Aflat pentru prima dată cu echipa naţională la Constanţa, Ogăraru s-a arătat încîntat de primirea făcută de angajaţii stabilimentului. “Ia uite, sîntem aşteptaţi cu covorul roşu!”, a exclamat jucătorul lui Ajax. Fără Mutu şi Codrea, care au sosit direct la antrenamentul desfăşurat aseară, pe Stadionul “Farul”, elevii lui Piţurcă au luat masa şi au intrat la odihnă.

Sub comanda lui Piţurcă, “tricolorii” au efectuat o scurtă şedinţă de recuperare, care a durat ceva mai mult de o oră şi s-a desfăşurat sub privirile a doar 20 de fani. Prima parte a antrenamentului a constat în alergări uşoare şi stretching, Adrian Mutu avînd parte de o atenţie specială din partea preparatorului fizic. Vedeta naţionalei s-a pregătit separat, fiind încă obosit, după ce a jucat duminică pentru Fiorentina, în meciul cu Juventus. În schimb, Chivu şi Tamaş, care se confruntă cu probleme medicale, au efectuat pregătirea cot la cot cu restul coechipierilor. Finalul a fost mult mai relaxant, jucătorii primind permisiunea lui Piţurcă de a-şi exersa şutul la poarta apărată de Lobonţ. Dinamovistul a pierdut pariul cu coechipierii săi, fiind “obligat” să facă mai multe serii de flotări. Astăzi, “tricolorii” au programat un singur antrenament, închis însă publicului.

Lotul României pentru meciul cu Olanda: Lobonţ (Dinamo), M.Popa (Poli Timişoara) - portari; Ogăraru (Ajax), P. Marin (Steaua), Tamaş (Auxerre), D. Goian (Steaua), Chivu (Inter Milano), M. Constantin (Rapid), Raţ (Şahtior Doneţk), Şt. Radu (Dinamo) - fundaşi; Ov. Petre (Steaua), Mărgăritescu (Dinamo), Paraschiv (Rimini), Ad. Cristea (Dinamo), N. Dică (Steaua), Codrea (Siena), Nicoliţă (Steaua) - mijlocaşi; G. Bucur (Poli Timişoara), Mutu (Fiorentina), Fl. Bratu (Dinamo), Marica (VfB Stuttgart) şi D. Niculae (Auxerre) - atacanţi.