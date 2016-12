Naţionala României de fotbal pe plajă, a şaptea din Europa

Naţionala de fotbal pe plajă a României a încheiat pe locurile 7-8 turneul de calificare pentru Campionatul Mondial, desfăşurat săptămîna trecută la Castellon (Spania). Tricolorii au evoluat curajos în partida jucată sîmbătă, împotriva Franţei, echipă antrenată de celebrul Eric Cantona. Chiar dacă au condus cu 1-0 şi 2-1, românii s-au înclinat în cele din urmă cu 7-5. Au marcat: Măciucă (min. 1) şi M. Posteucă (min. 9, 19, 24-pen. şi 36), respectiv J. Basquaise (min. 8 şi 9), Francois (min. 16 şi 23), G. Basquaise (min. 27 şi 28) şi Delort (35). „Echipa n-a jucat deloc rău, dar consider că am avut şi puţină neşansă. Rezultatul final a fost afectat de absenţa a trei jucători: Ionel Posteucă a fost suspendat pentru cumul de cartonaşe, iar Răvoiu şi Rizan au fost accidentaţi. Cred că puteam depăşi Franţa dacă aveam lotul complet. Per ansamblu, consider că naţionala a avut o comportare peste aşteptările tuturor. Am fost surpriza plăcută a turneului, iar pe viitor sper să devenim o certitudine”, a declarat Viorel Farcaş, căpitanul echipei naţionale, care n-a jucat la Castellon din cauza unei accidentări. Învinsă de Franţa, România a ratat şansa de a juca pentru locul 5, ultimul care asigura prezenţa la turneul final al CM.

În cealaltă semifinală din turneul locurilor 5-8, Italia a dispus de Azerbaidjan, cu 11-4. Tot sîmbătă au avut loc şi semifinalele competiţiei: Rusia - Portugalia 4-2 şi Spania - Elveţia 4-2. Ieri, în finala mică, Elveţia a mai produs o surpriză, depăşind Portugalia, cu 8-6! Meciul pentru locul 5 i-a revenit Italiei, 4-2 cu Franţa, pentru ca în finala mare să se impună gazdele, după prelungiri. Spania - Rusia 4-4 a fost rezultatul după timpul regulamentar şi prelungiri, apoi cele două echipe au executat cîte 13 lovituri de departajare, ruşii ratînd-o pe cea decisivă! Spania, Rusia, Elveţia, Portugalia şi Italia s-au calificat pentru turneul final al Campionatului Mondial, programat în perioada 16-22 noiembrie, în Dubai.