Naţionala României vrea să câştige Liga Europeană la volei masculin

Sâmbătă şi duminică, la Kosice, este programat turneul final al Ligii Europene la volei masculin, ediţia 2011. În semifinalele Final Four se joacă partidele Slovenia - Spania (ora 17.00) şi Slovacia - România (ora 20.00), iar duminică vor avea loc finalele. România s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în turneul final al competiţiei şi vrea să ocupe un loc mai bun ca anul trecut, când a pierdut cu 2:3 atât semifinala, cu Portugalia, cât şi finala mică, împotriva Turciei. „Vrem mai mult decât locul 4 ocupat anul trecut, deşi cam asta ar fi poziţia noastră, pentru că acolo vom întâlni echipe calificate la Campionatul European. Dar, aşa cum am produs surprize calificându-ne din această grupă, la fel putem produce surprize şi la Kosice şi să terminăm pe primele două locuri”, spune internaţionalul constănţean Florin Voinea. „Anul trecut am ieşit pe locul 4, după două meciuri de cinci seturi, dar să nu uităm că ne-au lipsit câţiva jucători (n.r. - faţă de actuala echipă de bază, la Guadalajara nu au evoluat Olteanu, Voinea, Stancu şi Birău). De la an la an, echipa naţională a crescut ca şi calitate a jocului, sper că am acumulat o oarecare experienţă şi nu va fi o presiune prea mare pentru noi. Cred că toate cele patru echipe calificate sunt de valori egale şi că avem şi noi şanse mari la o medalie”, adaugă Bogdan Olteanu.

Căpitanul echipei naţionale este optimist şi spune că reprezentativa trebuie să-şi propună întotdeauna locul întâi, în toate competiţiile la care participă. Reamintim că învingătoarea din Liga Europeană va evolua în calificările pentru World League 2012. În primul tur, adversara va fi Canada, care, conform regulamentului, va găzdui meciurile cu reprezentanta Europei, pe 29 şi 30 iulie, la Ottawa. Câştigătoarea acestei duble manşe va întâlni apoi Portugalia sau Puerto Rico, pentru un loc în Liga Mondială! „Obiectivul nostru, dacă am ajuns în Final Four, este să-l câştigăm şi să jucăm în calificările pentru Liga Mondială. Alt obiectiv decât locul întâi nu ne putem propune. Acesta e obiectivul nostru, mergem acolo, intrăm în teren cu gândul să câştigăm şi ce va fi, va fi. Oricum, pentru noi tot ce vine de acum încolo este un bonus. Noi vrem să ajungem şi mai departe, dar o luăm pas cu pas”, afirmă Olteanu. „Voi, jurnaliştii, vă puteţi gândi cât mai departe, dar eu zic să o luăm încet, pentru că nu cred că România e în stare să joace în Liga Mondială. Nu avem nici săli, nici capacitatea de a juca acolo. Noi mergem în Slovacia să jucăm bine volei, iar ce va ieşi vom vedea”, declară mai precaut selecţionerul Stelian Moculescu.