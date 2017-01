Naționala sub 18 ani a României a câștigat „Roma Caput Mundi“

Echipa naţională de fotbal a României sub 18 ani a câștigat a zecea ediție a turneului internaţional „Roma Caput Mundi”, care a avut loc în Italia. După victoriile cu selecționata sub 18 ani a colegiilor din Anglia, scor 5-1, și cu echipa sub 18 ani a regiunii Pellas din Grecia, scor 1-0, tricolorii s-au impus cu 2-1 în fața naţionalei de amatori sub 18 ani a Italiei și au încheiat grupa pe prima poziție. În ultimul joc din faza grupelor au evoluat și cei cinci jucători de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”: Tiberiu Căpuşă (fundaş dreapta, a fost titular şi a jucat tot meciul), Virgil Ghiţă (fundaş central, a intrat pe teren din startul reprizei secunde), Szabolcs Kilyen (mijlocaş defensiv, a fost titular, a înscris golul victoriei, în min. 68, şi a jucat tot meciul), Andrei Ciobanu (atacant, a intrat pe teren în min. 45) și Florinel Coman (atacant, a intrat pe teren în min. 47).

În ultimul act al competiției, România s-a impus fără drept de apel în fața naţionalei sub 18 ani a Albaniei, cu scorul de 5-1, trei dintre goluri fiind marcate de jucătorii constănțeni. Astfel, fotbaliștii de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” au avut următoarea evoluție: Căpuşă - fundaş dreapta, a fost titular şi a jucat până în min. 59; Ghiţă - fundaş central, a fost titular şi a jucat tot meciul; Kilyen - mijlocaş defensiv, a fost căpitanul echipei, a înscris golul de 2-0, în min. 19, şi a jucat tot meciul; Ciobanu - atacant, a intrat pe teren în min. 26, a înscris golul de 3-0, în min. 58, dintr-un penalty obţinut tot de el; Coman - atacant, a intrat pe teren în min. 45 şi a înscris golul de 4-0, în min. 69.

Citește și:

Victorie pentru tricolorii mici la „Roma Caput Mundi“

Hagi are grijă de educația tinerilor săi jucători

Eșec pentru „tricolorii mici“ în Israel

BBC, în vizită la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“