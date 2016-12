Naţionaliştii români au vopsit Covasna

11:26:50 / 13 Martie 2014

ca la noi la nimeni

eu nu inteleg de ce au curatat vopseaua ca era ceva normal sa scrie pe placuta doar in romaneste ca nu suntem in Ungaria.Dar probabil cel care a dat aceasta dispozitie nu este roman.Este o atitudine cat se poate de sanatoasa a romanilor care s-au simtit lezati si jigniti in tara lor,puneti bata pe ei fratilor ca nu se mai poate ca bosgorii astia ni s-au urcat in cap.Pacat ca este un caz singular...TREZESTE-TE ROMANE ca se rasucesc in mormant stramosii nostri...