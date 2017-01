NATO a predat securitatea Kabulului forţelor afgane

Forţele afgane au preluat, joi, responsabilitatea asupra securităţii capitalei Kabul de la Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) din cadrul NATO - transfer simbolic, menit să transmită un semnal clar privind consolidarea trupelor de securitate locale. Preşedintele Hamid Karzai a anunţat predarea responsabilităţii asupra securităţii Kabulului către trupele afgane, în luna iulie. Totuşi, nu există un plan de retragere a trupelor străine din Kabul, în viitorul apropiat, în condiţiile în care forţele internaţionale au baze în capitală şi efectuează frecvent misiuni de patrulare în interiorul sau în afara oraşului. În timp ce insurgenţa talibană a devenit tot mai puternică în Afganistan, în 2008, nivelul violenţelor fiind cel mai grav înregistrat din 2001, forţele afgane din Kabul şi-au sporit numărul şi dotările în acest an. Deşi numărul incidentelor din Kabul a scăzut, capitala afgană a fost, în acest an, ţinta unor atacuri criminale de amploare, precum atentatul de la un hotel luxos din luna ianuarie, tentativa de asasinare a lui Hamid Karzai din luna aprilie şi atentatul cu bombă de la ambasada Indiei, de luna trecută, soldat cu 58 de morţi. În prezent, există 57.000 de soldaţi în armata afgană şi numărul lor ar putea să crească la 120.000 în anii următori. În plus, poliţia afgană numără circa 82.000 de oameni.

Peste 100 de militanţi au fost ucişi în provincia Helmand, din sudul Afganistanului, în ultimele trei zile, a anunţat, joi, armata americană. “Forţele naţionale afgane de securitate şi cele ale coaliţiei au ucis peste 100 de insurgenţi în timpul unor operaţiuni combatante în provincia Helmand, în perioada 25-28 august. Forţele afgane şi cele ale coaliţiei au efectuat patrulări în provincie şi au fost atacate în repetate rînduri de insurgenţi, care au utilizat arme de dimensiuni reduse, grenade şi obuze de mortier”, se arată în comunicat.