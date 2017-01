NATO acuză Rusia că a mărit livrările de armament greu către separatiştii din estul Ucrainei

21:14:33 / 21 Ianuarie 2015

munca de acasa

Cautam persoane pentru a munci in domeniul operare calculator & IT, part time/ full time. Veniturile sunt in functie de competente. Anunt valabil in toate judetele. Cerinte - cunostinte minime de operare, pachetul Microsoft Office - abilitati de comunicare - cel putin studii medii; - varsta minima 18ani; - experienta nu este necesara, se asigura training de specialitate. Oferim: - contract comisionar; - training permanent, - munca online , chiar de la d- voastra de acasa - program flexibil. Mai multe detalii pe email. Rugam Seriozitate Maxima! margaretacovete@yahoo.ro