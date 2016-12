NATO consideră amenințările care vizează militari americani drept o încercare de diversiune din partea SI

Comandantul trupelor NATO din Europa, generalul Philip Breedlove, a declarat astăzi că publicarea de către o grupare care pretinde a fi Statul Islamic (SI) a unei liste de 100 de militari americani care ar trebui uciși reprezintă o încercare de diversiune din partea 'unui califat aflat sub presiune' pe câmpul de luptă, informează AFP. 'În legătură cu publicarea de către ISIS (unul dintre acronimele organizației Statul Islamic) a acestor informații, întrebarea mea este: de ce ar trebui să ne așteptăm la mai puțin sau la ceva diferit?', a declarat generalul american în cadrul unei dezbateri organizate la Bruxelles de către institutul american German Marshall Fund. 'Este vorba doar de un mijloc în plus de a face senzație. Am văzut în ultimele luni că, de fiecare dată când gruparea înregistrează o înfrângere pe câmpul de luptă, sau se află sub presiune pe câmpul de luptă, se folosește de un tertip pentru a face senzație', a adăugat el. 'Acest califat se află, în opinia mea, sub o mare presiune și, prin urmare, ei încearcă să distragă atenția de la ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă folosindu-se de unul din aceste tertipuri', a continuat generalul Breedlove.