NATO şi Rusia îşi întăresc infrastructurile militare în Marea Neagră

13:48:59 / 11 Aprilie 2014

Corect

NATO trebuie sa aiba o prezenta si mai substantiala in Marea Neagra. Cel putin: 20 de avioane F16, 10 submarine nucleare si macar 30 de fregate. In ceeea ce priveste "prezenta " armatei Romanesti, in acest tablou pur si simplu aceasata NU EXISTA. Singurul tun de mare calibru pe care il avem momentan, este tunul de la mosia NANA, detinut numai de Base.