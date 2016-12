Natura se dezlănțuie. Vezi anunțul meteorologilor!

După o zi de primăvară veritabilă, vin ploi torențiale. Este anunțul făcut de meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care au emis o informare meteo de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă începând de joi, 14 aprilie, de la ora 12.00, și până vineri, 15 aprilie, la ora 18.00. Astfel, joi, precum şi în noaptea de joi spre vineri, în cea mai mare parte a ţării vor fi intervale de timp în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi condiţii de grindină. Ploile vor avea şi caracter torenţial, iar cantităţile de apă vor depăşi local 15 - 20 l/mp şi izolat, mai ales în zonele montane şi deluroase, 40 - 50 l/mp. Vineri, ploile se vor restrânge treptat către estul ţării şi izolat se vor mai depăşi 20 l/mp. La munte, trecător, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. În centru, sud şi est se vor depăşi, local, viteze de 50 - 60 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de peste 90 km/h. În Dobrogea, cu toate că vremea va fi instabilă, joi va fi cald. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 25 de grade C, iar cele minime între 11 şi 13 grade C. Vineri însă vremea se va răci. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 19 grade C, iar cele minime între 6 şi 10 grade C. Sâmbătă, 16 aprilie, scăpăm de vremea urâtă, iar cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 23 de grade C, iar cele minime între 9 şi 12 grade C.