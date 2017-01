Naufragiaţi în Ucraina

Un cargou panamez cu echipaj românesc a eşuat, marţi seară, în apropiere de strîmtoarea Kerch din Ucraina. Potrivit Ministerului ucrainean al Situaţiilor de Urgenţă, citat de publicaţia Ukranian Journal, în ediţia electronică, nava „Queen-Haja”, sub pavilion Panama, are la bord aprox. şapte mii de metri cubi de metale feroase. Vaporul plecase din Portul Berdiansk de la Marea Azov şi trebuia să descarce marfa în Egipt. Din nefericire, la numai trei mile marine de Portul ucrainean Kerch, cargoul a eşuat. Potrivit autorităţilor ucrainene, nu există victime la bordul cargoului, iar acesta va putea părăsi zona imediat ce îşi va efectua lucrările de reparaţii necesare. Armatorul navei „Queen-Haja” este societatea românească „Metkar Shipping & Trading”, cu sediul în Constanţa. Contactat telefonic, unul dintre managerii companiei, I. Teji, a refuzat să dea detalii cu privire la numărul marinarilor îmbarcaţi pe „Queen-Haja”, starea de sănătate a acestora sau stadiul operaţiunilor de dezeşuare a cargoului. La rîndul lor, autorităţile portuare spun că această navă nu a operat în porturile maritime româneşti, dar că în ultimii ani, a suferit lucrări de reparaţii în Portul Constanţa. De asemenea, niciunul dintre membrii de echipaj nu are contract de muncă acoperit de Federaţia Internaţională a Transportatorilor.