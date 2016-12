Naufragiu la şase mile de Portul Constanţa

ECHIPAJ SALVAT. „Marinarii plângeau şi strigau după ajutor. Credeau că nu vor mai scăpa cu viaţă. Cu fiecare clipă care trecea în aşteptarea navelor de salvare, vasul nostru se înclina din ce în ce mai mult. A fost groaznic! Totul a început din momentul în care am ieşit în larg. Am încercat să remediem această problemă însă nu am reuşit“, a declarat Ghiural Turk, comandantul navei „Medy“, în momentul în care a coborât împreună cu toţi membrii echipajului său pe chei. În ciuda eforturilor depuse de echipele Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), cargoul „Medy“, sub pavilion Turcia, s-a scufundat ieri, la ora 12.50, la aproape şase mile marine de digul de larg al Portului Constanţa, travers cu Cap Tuzla. Autorităţile portuare au intrat în alertă în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 03.00, după ce comandantul navei a emis primul semnal SOS. Pentru salvarea marinarilor a fost trimis în zonă vasul Orion al GSP şi două şalupe ale ARSVOM. „Am ţinut în permanenţă legătura cu comandantul turc. I-am zis să lase o scară ca să putem salva echipajul. Am pus vasul cu pupa pe partea înclinată a navei şi am reuşit să luăm tot echipajul. Comandantul navei nu a vrut iniţial să coboare însă, din cauza faptului că situaţia s-a înrăutăţit brusc, a părăsit şi el nava“, a declarat Sorin Brojboiu, comandantul navei Orion. Dacă în momentul în care echipajul a fost salvat nava avea o înclinaţie de 20 de grade la babord, situaţia s-a agravat treptat, iar cu o oră înainte de a se scufunda, cargoul avea o înclinaţie de aproape 40 de grade.

NEGLIJENŢĂ. „În jurul orei 11.00, remorcherul „Hercules“, ajutat de o echipă de scafandri de pe nava „Rubin“, a încercat să facă legăturile pentru a tracta cargoul. În timpul manevrelor, „Medy“ a început să ia apă, motiv pentru care echipele de intervenţie au abandonat operaţiunea. Nu puteam să punem în pericol echipejele de pe cele două nave de salvare. Din păcate, în momentul în care a părăsit nava, echipajul de pe „Medy“ nu a închis uşile şi chepengurile, iar apa a pătruns cu uşurinţă în interior“, a declarat Ion Voicu, directorul ARSVOM. Din primele observaţii, specialiştii spun că, cel mai probabil, nava s-a înclinat la babord din cauza unei încărcături repartizate greşit şi că, în ciuda înclinaţiei, cargoul nu s-ar fi scufundat dacă uşile navei erau închise.

Nava „Medy“, sub pavilion Turcia, era încărcată cu 3.247 de tone de fier vechi şi plecase din dana 115 a Portului Constanţa Sud Agigea, cu destinaţia Istanbul.

POLUARE CU HIDROCARBURI. După scufundarea navei, o peliculă de hidrocarburi de aproximativ 100-150 de metri pătraţi a apărut pe suprafaţa apei. Potrivit Autorităţii Navale Române, irizaţia se deplasează către larg din cauza direcţiei vântului. Pelicula este disipată şi dispersată din cauza valurilor de circa doi metri. La orele 13.15, navele specializate pentru depoluare aparţinând ARSVOM, Safir şi Rubin, au ajuns în zonă pentru a acţiona pentru limitarea şi îndepărtarea efectelor poluării, împreună cu nava Hercules rămasă la locul incidentului încă de la ora 10.40. Autorităţile susţin că, luând în considerare suprafaţa mică de irizaţie cu hidrocarbură, amplasarea barajului plutitor de protecţie împotriva poluării nu a fost necesară. Cele două nave specializate pentru depoluare se află în continuare la locul incidentului pentru monitorizare şi o eventuală intervenţie cu material absorbant.