Naufragiul navelor Paris şi You Xiu

Au trecut 17 ani de la cel mai mare accident naval din istoria portului Constanţa. Pe 4 ianuarie 1995, navele Paris, sub pavilion Malta, şi You Xiu, sub pavilion Hong Kong, s-au scufundat lângă digul de Nord al Portului Constanţa. În acea noapte au pierit în adâncuri 54 de marinari (27 chinezi, 23 filipinezi, trei greci şi un bulgar). Autorităţile portuare locale au fost puse la grea încercare, dar încercarea lor de a salva echipajele navelor s-a dovedit a fi un eşec. Lupta s-a dat cu valurile de aproape zece metri, ninsoarea abundentă, vântul de peste 30 de m/s şi temperaturile scăzute. La condiţiile atmosferice vitrege s-au adăugat indecizia şi incompetenţa unor comandanţi de nave, dar şi dotarea precară a celor care trebuiau să îndeplinească misiunile de căutare şi salvare. Cele două vrachiere de câte 26.000 tdw şi echipajele lor au fost înghiţite de valuri.