„Naufragiul navelor Paris şi You Xiu“ - pagini tragice din istoria marinei civile

Cunoscutul ziarist de investigaţie Constantin Cumpănă şi fiul său, Andrei-Dorian Cumpănă, student al Universităţii „Ovidius“, au revenit în atenţia specialiştilor şi a publicului larg cu o nouă carte-document, „Naufragiul navelor Paris şi You Xiu“. Evenimentul, care a avut loc în aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman“, a fost dublat de prezentarea filmului documentar „Şi Dumnezeu se odihneşte”, realizat de TV Neptun în 1995 şi inspirat de catastrofa celor două nave, sub pavilion Malta şi Hong Kong.

Gazda manifestării a fost Adriana Gheorghiu, director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman“. Printre invitaţii lui Constantin Cumpănă s-a numărat contraamiral dr. ing. Corneliu Cristescu - preşedinte al Ligii Navale Române - filiala Constanţa, Carmen Atanasiu - vicepreşedinte al Ligii Navale Române - filiala Constanţa şi viceamiral Ioan Voichiţu - membru în Consiliul Director al „Clubului Amiralilor“ Constanţa. Alături de aceştia au mai luat parte marinari, foşti ofiţeri din marina militară şi comercială, avocaţi, doctori, profesori şi prieteni, dar şi jurnalişti de la ziarul „Telegraf”, care au relatat despre acest accident. La eveniment a luat parte şi comandantul navei „Independenţa“, căpitan de cursă lungă Constantin Preda.

Lucrarea „Naufragiul navelor Paris şi You Xiu“ poartă semnătura cunoscutului ziarist de investigaţie Constantin Cumpănă şi a fiului său, Andrei-Dorian Cumpănă, student al Universităţii „Ovidius“. Tragedia, considerată cel mai mare accident naval din istoria portului Constanţa, a avut loc în seara de 4 ianuarie 1995, cînd 54 de marinari străini de pe navele Paris şi You Xiu şi-au pierdut vieţile. La acea dată, cotidianul „Telegraf” a fost primul şi singurul ziar din România care a adus la cunoştinţa opiniei publice informaţii despre cumplitul eveniment. „Toate cărţile mele au subiecte tragice, pentru că sînt inspirate din nişte tragedii navale care s-au întîmplat. Eu am fost contemporan cu toate cele trei catastrofe. Mă refer, în primul rînd, la tragedia navei Independenţa, la catastrofa navei Unirea şi la sinistrul naval care s-a petrecut pe 4 ianuarie 1995. Nu am căutat senzaţionalul, ci am reuşit să investighez nişte cazuri care s-au întîmplat“, a specificat co-autorul cărţii, jurnalistul Constantin Cumpănă. Lucrarea, căreia directorul adjunct al Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman“, Adriana Gheorghiu, i-a apreciat acribia şi scrupulozitatea documentării şi bogăţia surselor bibliografice, aduce în prim-plan imaginea veridică a momentului tragediei, cu întreaga s-a încărcătură emoţională. În cadrul lansării de carte a fost organizată şi o mini-expoziţie cu cîteva obiecte recuperate de la navele „Paris”, „You Xiu” şi „Sadu”, care s-au scufundat în acelaşi loc. Obiectele au fost recuperate de o firmă specializată în scufundări sub-acvatice, care a surprins şi imagini de la cele trei nave, prezentate între copertele cărţii.

Constantin Cumpănă a mai scris lucrarea „Tragedia navei Independenţa - cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti“ şi este co-autor, alături de fiul său, al volmului „Catastrofa navei Unirea - cel mai mare accident naval mondial din anul 1982”.

Constantin Cumpănă a declarat, în cadrul lansării cărţii „Naufragiul navelor Paris şi You Xiu“, că intenţionează să propună Cabinetului preşedinţiei, sprijinit fiind de Liga Navală Română şi Clubul Marinarilor, să comemoreze astfel de evenimente tragice şi să-i onoreze pe supravieţuitori.

Manifestarea, care a avut loc în ajunul sărbătorii Sfintei Marii, face parte din seria de evenimente din cadrul „Lunii spiritualităţii marinăreşti“ şi a fost organizată de editura Telegraf Advertising, în colaborare cu Liga Navală Română - filiala Constanţa şi Clubul Amiralilor din Constanţa. Fondurile strînse în urma lansării de carte vor fi donate sinistraţilor din regiunile afectate de inundaţii.