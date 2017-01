„Naufragiul navelor Paris şi You Xiu”, eveniment editorial de excepţie

Aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” va fi, astăzi, cu începere de la ora 17.00, gazda unui eveniment editorial important, reprezentat de lansarea cărţii-document „Naufragiul navelor Paris şi You Xiu”. Volumul poartă semnătura cunoscutului ziarist de investigaţie Constantin Cumpănă, cel care a mai lansat, pînă acum, alte două cărţi de succes, „Tragedia navei Independenţa - cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti“ şi „Catastrofa navei Unirea – cel mai mare accident naval mondial din anul 1982”, precum şi a fiului său, Andrei-Dorian Cumpănă, student al Universităţii „Ovidius”. Manifestarea, care are loc în ajunul sărbătorii Sfintei Marii, face parte din seria de evenimente din cadrul „Lunii spiritualităţii marinăreşti“ şi este organizată de editura Telegraf Advertising, în colaborare cu Liga Navală Română - filiala Constanţa şi Clubul Amiralilor din Constanţa. Cu această ocazie va fi prezentat filmul documentar „Şi Dumnezeu se odihneşte”, realizat de TV Neptun, inspirat de catastrofa celor două nave. Tragedia, considerată cel mai mare accident naval din istoria portului Constanţa, a avut loc în seara zilei de 4 ianuarie 1995, cînd 54 de marinari străini de pe navele Paris şi You Xiu şi-au pierdut vieţile. La acea dată, cotidianul „Telegraf” a fost primul şi singurul ziar din România care a adus la cunoştinţa opiniei publice informaţii despre cumplitul eveniment.

„Cartea este format A4, are 279 de pagini şi conţine, în primul rînd, multe fotografii, nişte imagini absolut inedite din timpul derulării evenimentelor, fotografii realizate de regretatul Bebe Draia, cel mai bun fotoreporter al publicaţiilor Contrast şi Telegraf, căruia îi dedicăm şi lui această carte”, a declarat jurnalistul Constantin Cumpănă, co-autorul lucrării. Acesta a adăugat: „ Volumul conţine o serie de declaraţii, schiţe, desene şi alte documente, inclusiv istoricul derulării momentelor catastrofei şi al modului de intervenţie pentru căutarea şi salvarea eventualilor supravieţuitori, chiar şi raportul final al comisiei de anchetă. De asemenea, am rezervat un capitol pentru felul în care unele publicaţii locale şi centrale au reflectat în paginilor lor informaţii, opinii, mărturii şi alte date despre această catastrofă. Doresc să precizez că cele două nave s-au scufundat în rada exterioară a portului Constanţa, lîngă Digul de Nord, în imediata apropiere a epavei navei Sadu, naufragiată pe data de 2 decembrie 1988, o altă cumplită tragedie, în care au pierit 15 marinari români. De aceea am rezervat un capitol pentru prezentarea unor fotografii, de data aceasta imagini color, de la scufundările efectuate de o firmă specializată la epavele celor trei nave: Sadu, Paris şi You Xiu, inclusiv cu fotografiile unor obiecte recuperate de la cele trei epave”.