„Naufragiul navelor Paris şi You Xiu”, eveniment editorial de excepţie la Biblioteca Judeţeană

Jurnalistul de investigaţie şi scriitorul Constantin Cumpănă şi fiul său, Andrei-Dorian Cumpănă, student al Universităţii „Ovidius”, la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, vor lansa, în această joi, cu începere de la ora 17.00, în Aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, cartea-document „Naufragiul navelor Paris şi You Xiu”. Acest eveniment editorial de excepţie se înscrie în seria manifestărilor din cadrul „Lunii spiritualităţii marinăreşti“, fiind organizat de editura Telegraf Advertising, în colaborare cu Liga Navală Română - filiala Constanţa şi Clubul Amiralilor din Constanţa. Autorii volumului „Naufragiul navelor Paris şi You Xiu” intenţionează să doneze sinistraţilor din regiunile afectate de inundaţii fondurile strînse în urma acestei lansări de carte. La acest eveniment editorial va fi prezentat şi filmul documentar „Şi Dumnezeu se odihneşte\", inspirat de catastrofa navală în care şi-au pierdut viaţa 54 de marinari străini, în anul 1995. De asemenea, un fapt inedit îl constituie organizarea unei mini-expoziţii cu obiecte recuperate de pe epavele navelor implicate în cel mai mare accident naval din istoria portului Constanţa. Co-autorul cărţii, ziaristul Constantin Cumpănă, a acordat cotidianului „Telegraf” un amplu interviu, din care publicăm, astăzi, cea de-a doua parte.

Reporter: Coautor al cărţii, la fel ca şi în cazul volumului „Catastrofa navei Unirea - cel mai mare accident naval mondial din anul 1982”, este fiul dvs., Andrei - Dorian Cumpănă, student al Universităţii „Ovidius”, la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Cum a decurs colaborarea?

Constantin Cumpănă: Cam cum trebuie să decurgă o colaborare între un tată şi fiul său. Adică eu am ordonat şi el a executat. Nu, glumesc. Andrei este un tip deosebit, care, la cei 20 de ani, a ajuns la vîrsta unei oarecare responsabilităţi şi a înţeles importanţa unui astfel de demers. Desigur, este foarte tînăr, trebuie să se distreze, este vară, oferta de distracţii, şi nu numai, este atrăgătoare, ochii văd, inima cere, cum s-ar zice, dar şi-a găsit timp şi m-a ajutat enorm în completarea documentării şi prelucrarea unor documente şi informaţii. Vă asigur că nu l-aş fi trecut coautor al cărţii dacă nu avea partea sa de contribuţie la finalizarea acestui proiect publicistic.

Rep.: Cît timp a durat etapa de documentare pentru această carte?

C. C.: Mult, mult mai puţin decît la „Independenţa“ şi „Unirea“, adică doar cîteva luni.

Rep.: Ce documente inedite conţine lucrarea?

C. C.: Cartea este format A4, are 279 de pagini şi conţine, în primul rînd, multe fotografii, nişte imagini absolut inedite din timpul derulării evenimentelor, fotografii realizate de regretatul Bebe Draia, cel mai bun fotoreporter al publicaţiilor „Contrast“ şi „Telegraf“, căruia îi dedicăm şi lui această carte. Volumul conţine o serie de declaraţii, schiţe, desene şi alte documente, inclusiv istoricul derulării momentelor catastrofei şi al modului de intervenţie pentru căutarea şi salvarea eventualilor supravieţuitori, chiar şi raportul final al comisiei de anchetă. De asemenea, am rezervat un capitol pentru felul în care unele publicaţii locale şi centrale au reflectat în paginilor lor informaţii, opinii, mărturii şi alte date despre această catastrofă.

Doresc să precizez că cele două nave s-au scufundat în rada exterioară a portului Constanţa, lîngă Digul de Nord, în imediata apropiere a epavei navei „Sadu“, naufragiată pe data de 2 decembrie 1988, o altă cumplită tragedie, în care au pierit 15 marinari români. De aceea am rezervat un capitol pentru prezentarea unor fotografii, de data aceasta imagini color, de la scufundările efectuate de o firmă specializată la epavele celor trei nave: „Sadu“, „Paris“ şi „You Xiu“, inclusiv cu fotografiile unor obiecte recuperate de la cele trei epave.

Rep.: Cînd şi unde va avea loc lansarea cărţii?

C. C.: Noi, autorii, şi editura Telegraf Advertising, în colaborare cu Liga Navală Română - filiala Constanţa şi Clubul Amiralilor din Constanţa, am dorit ca lansarea cărţii-document „Naufragiul navelor Paris şi You XIU - cel mai mare accident naval din istoria portului Constanţa“ să o programăm în cadrul manifestărilor prilejuite de „Luna spiritualităţii marinăreşti“, cu o zi înainte de „Ziua Marinei Române“, adică în ziua de joi, 14 august, ora 17.00, în aula Bibliotecii Judeţene „Ioan. N. Roman“ din Constanţa. Mă folosesc de acest prilej şi doresc să invit la acest eveniment editorial şi pe toţi cei care au fost implicaţi: ofiţeri din Căpitănia Zonală Constanţa, scafandri, comandanţi şi marinari de pe navele de intervenţie, poliţişti, pompieri, grăniceri, dar şi pe colegii din presa locală şi naţională, care au relatat despre acest accident. Mulţi dintre ei se vor regăsi în documente, în fotografii sau ca semnatari ai unor articole din acea vreme.

Rep.: Credeţi că tragedia celor 54 de marinari care şi-au pierdut viaţa în catastrofa navală din Portul Constanţa va inspira un regizor, aşa cum s-a întîmplat cu prima dvs. carte de succes, „Tragedia navei Independenţa – cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti”?

C. C.: Este greu să vă dau un răspuns afirmativ. Am motive întemeiate să cred că nu, dar… niciodată să nu spunem niciodată !

Rep.: Ce părere aveţi despre literatura de specialitate care face referire la accidentele navale petrecute în Portul Constanţa, în ultimii 20 - 30 de ani?

C. C.: Este sublimă, dar... De aceea vă voi deconspira faptul că lucrez la un asemenea proiect, referitor la un istoric al tuturor accidentelor navale în care au fost implicate nave româneşti şi marinari români de-a lungul timpului, începînd cu anul 1898 şi pînă în anul 2009. Iată că v-am spus şi cînd voi finaliza această carte, undeva spre sfîrşitul anului 2009!...

Rep.: Care este următorul dvs. proiect?

C. C.: Mi-aţi permis atîtea în acest interviu, încît vă rog să aveţi aceeaşi amabilitate şi să-mi permiteţi să păstrez acest secret. Vă asigur, promit solemn, că veţi fi primii care veţi afla. Pînă atunci, vă pot spune doar că va fi un subiect care nu va mai avea nicio legătură cu catastrofele şi tragediile navale, cu marinarii şi navele, ci va fi extrem de interesant şi vă va surprinde atît prin ineditul său, cît şi prin complexitate. Dacă „vremea“ şi sănătatea vor fi bune, cartea va fi gata de lansare la mijlocul anului viitor.