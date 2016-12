„Nautica” a adus 661 de turişti la Constanţa

A DOUA OARĂ ÎN CEL MAI MARE ORAŞ PORT LA MALUL MĂRII Portul Constanţa a găzduit, ieri, pentru a doua oară în acest sezon de croaziere, nava de pasageri „Nautica”. Construită în urmă cu 11 ani, nava a adus la Constanţa 661 de turişti de toate naţionalităţile şi 338 de membri ai echipajului, printre care şi 22 de români. Din spusele reprezentantului agentului navei, Phoenix Shipping & Trading, Constantin Şoimu, „Nautica”, sub pavilionul Insulelor Marshall, este, de patru ani, o prezenţă anuală constantă în oraşul port de la malul Mării Negre, acostând de două ori pe an la Constanţa. „Nava a venit de la Odessa şi mâine (n.r. - azi) ajunge la Nessebar. „Nautica” face parte din categoria navelor de talie mijlocie, măsurând 18 metri, şi are dotări standard ca orice pasager care efectuează croaziere”, a declarat Constantin Şoimu.

10 ESCALE LA CONSTANŢA Luna în curs este plină de escale ale unor nave care vor aduce câteva mii de pasageri în Portul Constanţa. Mâine este programată să ajungă în dana 0 a Portului nava „Aurora”, pe 8 septembrie vine nava „Pacific Princess”, pe 9 septembrie revine pentru a doua oară „Costa Allegra”, care aparţine cunoscutei companii „Costa Cruises”, pe 11 septembrie vine pasagerul „Silver Spirit”, iar pe 13 septembrie vine „Crystal Serenity”. Pe 20 septembrie va sosi nava Kristina Katarina, pe 25 septembrie vor ajunge la Constanţa pasagerul „Clipper Odyssey” şi nava „Costa Atlantica”, iar ultima navă din această lună care poposeşte în port este „Kristina Katarina”, pe 29 septembrie.