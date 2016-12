Nautica, pentru a doua oară la Constanţa

Nava „Nautica”, sub pavilionul Insulelor Marshall, a poposit, ieri dimineaţă, pentru a doua oară în Portul Constanţa şi a părăsit cel mai mare oraş-port de la malul Mării Negre la ora 18.00. Nava are 188 de metri lungime, găzduieşte în jur de 600 de pasageri la care se adaugă şi 380 de membri ai echipajului. Printre membrii echipajului se numără şi 12 români, care au diferite funcţii pe pasager. Reprezentantul agentului navei, Phoenix Shipping & Trading, Constantin Şoimu, spune că, de cinci ani, Nautica este prezentă de două ori pe an în Portul Constanţa. Programul turiştilor veniţi a inclus, ca de obicei, un tur al Bucureştiului, cu oprire la Palatul Parlamentului, vizite în Delta Dunării şi la Cetatea Histria, precum şi un tur al Constanţei şi vizitarea mai multor obiective turistice constănţene.