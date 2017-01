Navă abandonată în Portul Constanța, scoasă la licitație

O navă abandonată de aproximativ un an în Portul Constanța și veche de două decenii va fi scoasă la licitație de Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) în contul datoriilor acumulate de armator, care se ridică la 270.000 de dolari, din care 150.000 de dolari reprezintă creanțele către echipajul navei. Potrivit reprezentantului ITF în România, Adrian Mihălcioiu, cargoul ”Kusva 1”, sub pavilion Kiribati (Turcia), a fost abandonat în Portul Constanța din august 2013. Deși reprezentanții ITF au făcut o serie de demersuri către armator în vederea achitării salariilor marinarilor, dar și a celorlalte datorii, acesta nu a dat niciun semn. ”Din august anul trecut și până în prezent s-au acumulat datorii cu salarii, taxe către autoritățile portuare și cele de întreținerea navei de 270.000 de dolari. Pentru că armatorul nu vrea să răspundă solicitărilor noastre, se va organiza o licitație de vânzare a navei pe 8 august. Până atunci, armatorul poate să-și revendice nava, însă doar după ce își achită datoriile”, a declarat Mihălcioiu. El a precizat că prețul de pornire al licitației va fi cel la care este evaluată nava, respectiv 273.000 de dolari. Potrivit inspectorului ITF, la sosirea în Constanța, nava avea un echipaj format din 14 navigatori, la această oră rămânând la bord numai trei marinari. ”O parte dintre ei au fost ajutați financiar și cei mai mulți au ales să plece acasă. Acum, la bordul vasului se mai află trei marinari, doi azeri și un turc”, a spus Mihălcioiu.

Cargoul „Kusva 1" a fost construit în 1994. Are 73,8 metri lungime, 12,8 metri lăţime şi capacitatea de 2.155 tdw. În prezent, nava este ieşită din clasă şi se află în conservare, în dana 78 a Portului Constanţa. Într-o situație similară se află și nava ”Nikolay Meshkov”, sub pavilion Belize, aflată în Portul Constanța din martie 2014. Nava a fost trecută în conservare, iar echipajul, neplătit din septembrie 2013, a fost repatriat în urmă cu o săptămână. Datoriile acumulate de armator depășesc și în acest caz 200.000 de dolari, acesta fiind acționat în instanță. De-a lungul timpului, ITF România a obținut în justiție vânzarea mai multor nave străine pentru recuperarea salariilor restante ale echipajelor. Printre cele vândute se numără: „Ionian Saylor” - cu suma de 1.500.000 dolari, „Island of Inousse” - pentru 900.000 dolari, „Bermuda” - 75.000 dolari, „Aurica” - 350.000 dolari.