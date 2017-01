Nava arestată în Portul Constanţa făcea trafic cu motorină în Bulgaria

Echipajul navei „Bermuda I”, arestată pe 28 februarie de către inspectorii Port State Control (PSC), din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR), pentru zeci de deficienţe majore şi depistată cu acte false, mai are alimente doar pentru două zile. Potrivit reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, marinarii mănîncă zilnic ciorbă şi o mîncare din orez, însă în a doua jumătate a săptămînii şi acestea se vor epuiza. „Avînd în vedere situaţia de acum, în cîteva zile acesta va deveni un caz disperat”, a spus Mihălcioiu. Situaţia în care se află nava „Bermuda 1” este un caz neobişnuit pentru autorităţile portuare constănţene, iar potrivit actualei legislaţii navale româneşti, vaporul şi echipajul său nu cad în responsabilitatea nimănui. În prezent, ambarcaţiunea este reţinută pentru 15 deficienţe majore. Echipajul este format din şapte oameni, dar vasul nu are acte de pavilion valabile, iar armatorul nu este de găsit. Pentru situaţii de acest gen, la nivel internaţional există însă o rezoluţie IMO - ILO care spune că dreptul de intervenţie îl are statul de pavilion, apoi autoritatea de naţionalitate a marinarilor din echipaj şi în ultimă instanţă autorităţile portuare. Cum nava nu mai este înregistrată în Cambodgia din iunie 2006, iar statul georgian nu are reprezentant care să intervină pentru echipaj, dreptul de intervenţie ar reveni autorităţilor portuare. În practicile marinăreşti, în situaţia în care nava e abandonată de armator, iar echipajul e neplătit de luni de zile, ca în cazul georgienilor de pe „Bermuda 1”, comandantul cere permisiunea de intrare în port şi demarează procedura de executare a navei, vînzarea acesteia, plata marinarilor şi a cheltuielilor portuare.

Soluţia salvatoare, la îndemîna comandantului

Directorul general al ANR, Paul Brânză, a declarat că problema nevei „Bermuda I” şi a echipajului său a fost discutată într-o şedinţă comună cu reprezentanţii Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa şi ITF. „Cea mai bună soluţie pentru această navă este ca armatorul sau comandantul în numele acestuia să facă o solicitare către PSC, prin care să ceară permisiunea de a pleca într-un voiaj, pînă la un şantier în care să îşi rezolve toate deficienţele”, a spus Brânză. Potrivit acestuia, comandantul a informat că mai are şapte tone de combustibil, suficient pentru 4-5 zile de marş. Se pare că armatorul este bulgar, iar ultimul port din care a venit nava este Varna. Mai mult, surse portuare spun că nava era folosită de bulgari pentru contrabandă cu motorină. Comandantul navei a povestit că nava încărca doar cîteva tone de motorină, dar făcea actele pe o cantitate mult mai mare. Apoi ieşea pe mare şi se întorcea în port după cîteva zile, cînd relua „procedura”.