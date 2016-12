Nava „Aurora”, pentru prima dată în Portul Constanţa

În septembrie sunt aşteptate să acosteze 10 nave în Portul Constanţa, dintre care trei ajung în premieră în ape româneşti. Prima premieră a avut loc ieri, dis de dimineaţă, în Dana 0 de pasageri a Portului Constanţa. Nava „Aurora” măsoară 260 de metri lungime şi 26 înălţime şi face parte din puţinele pasagere de talie mare care au ajuns de-a lungul vremii în cel mai mare oraş românesc de la malul Mării Negre. „Aurora” are dotări ca orice altă navă din clasa ei. Are restaurante şi piscină, pe diverse categorii, bibliotecă şi sală de teatru. Pasagerul e sub comandă engleză şi are la bord 1.817 de pasageri, majoritatea englezi, şi încă 844 de membri ai echipajului, dintre care patru sunt români, restul indieni şi filipinezi”, a declarat Florin Giurcă, reprezentant al Agenţiei de agenturare nave Catoni and Co România SRL. Nava a venit în port dimineaţă la 6.30 şi a rămas în dană aprox. jumătate de zi. „Aurora nu poate fi clasificată la cinci stele, dar despre următoarea navă agenturată de noi care va veni în Portul Constanţa - „Crystal Serenity” - putem spune că este clasificată la cinci stele. Însă navele pentru turişti sunt clasificate cu stele Michelin. Nu este suficient pentru o navă să aibă 300 de metri lungime ca să fie catalogată la cinci stele, această categorisire se face în funcţie de alte servicii”, a mai spus reprezentantul Catoni and Co România SRL. Nava nu este printre programările de anul viitor, în schimb, în 2012 sunt aşteptate alte două nave cu renume: „Queen Victoria” şi „Azura”.