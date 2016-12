Nava „Costa Deliziosa”, din nou în Portul Constanța

Nava „Costa Deliziosa” a ajuns sâmbătă, pentru a treia oară în acest sezon de croaziere, în Terminalul de Pasageri al Portului Constanţa. Nava a avut la bord 2.800 de pasageri, cei mai mulți fiind italieni, dar și francezi și spanioli. Potrivit declaraţiilor administratorului Terminalului de Pasageri din Portul Constanţa, Teodor Patrichi, „Costa Deliziosa” este un client fidel al portului şi face parte dintre cele mai mari şi luxoase nave care ajung în fiecare an la Constanţa. Chiar dacă vremea a fost mohorâtă la Constanța, turiștii străini nu au evitat să facă un tur al orașului. Înarmați cu umbrele și pelerine de ploaie, ei au vizitat principalele obiective turistice din municipiu. În schimb, alții au preferat să viziteze Bucureștiul, Delta Dunării sau cetatea Histria. Nava „Costa Deliziosa” a părăsit Portul Constanța sâmbătă seara, la ora 21.00. Ea va reveni în România în iulie, septembrie și octombrie. Astăzi este așteptată în Terminalul de Pasageri a Portului Constanța nava maritimă ”Aida Aura”, cu o capacitate 1.700 de pasageri. Ea are programate cinci esacale în acest an. Astăzi, ea va staționa la Constanța, de la 8.00 până la 21.00.