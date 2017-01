Navă cu acte expirate, arestată în Portul Constanţa

Inspectorii Port State Control (PSC) din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR) au reţinut, ieri, tancul pentru produse petroliere şi bitum „Rio Bravo”, sub pavilion Insulele Marshall. Potrivit directorului general al ANR, Valentin Şerbănescu, nava a descărcat 4.200 tone de bitum în dana 102 a Portului Constanţa - Sud Agigea, iar în prezent, este ancorată în rada interioară a Portului Constanţa. „La efectuarea inspecţiei PSC, ofiţerii au depistat 23 de deficienţe, dintre care 16 de reţinere”, a declarat Şerbănescu. Directorul general al ANR a explicat că decizia de reţinere a tancului „Rio Bravo” a fost luată, deoarece toate certificatele statutare ale acestuia (cel de siguranţa construcţiei, siguranţa echipamentelor, radio, certificatul pentru prevenirea poluării) sînt expirate şi retrase de către reprezentantul pavilionului navei, respectiv Insulele Marshall. De asemenea, certificatele de testare a extinctoarelor portabile, cele de verificare a plutelor de salvare, de testare a aparatelor de respirat sînt expirate. „La exerciţiul cu rol de incendiu, pompa de incendiu de avarie nu s-a amorsat în timpul testului”, a mai spus Şerbănescu. Nava nu va putea părăsi Portul Constanţa înainte de a obţine toate certificatele expirate şi documentele care lipsesc de la statul de pavilion pe care va trebui să le prezinte ofiţerilor Autorităţii Navale Române. Potrivit reprezentanţilor ANR, nava vine din Portul Curacao, Republica Dominicană şi, în prezent, aşteaptă instrucţiuni de la armator. Avînd în vedere situaţia actuală a navei, se poate spune că „Rio Bravo” este în aceeaşi situaţie cu cea a cargoului „Bermuda 1”, care este arestat de ofiţerii PSC încă din luna ianuarie a acestui an pentru lipsa documentelor emise de statul de pavilion. După aprox. opt luni de detenţie în porturile maritime româneşti, acest cargou este la un pas de a fi vîndut. „Rio Bravo” are o lungime de 123 metri, a fost construit în 1973 şi are un echipaj format din 13 membri.